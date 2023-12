Ilary Blasi e Bastian Muller prossimi alla convivenza?/ Dal primo anniversario alla cena in nave

Ilary Blasi, dall’interesse mediatico per “Unica” alla tenera liaison con Bastian Muller

Nelle ultime settimane Ilary Blasi è decisamente tornata al centro dell’interesse mediatico, complice l’uscita del suo docufilm “Unica”. La conduttrice ha voluto raccontare la sua versione dei fatti nel merito della rottura con Francesco Totti; con l’ausilio della cinepresa ha fatto luce su rumor e retroscena emersi nel corso del tempo chiarendo punto per punto le indiscrezioni prive di fondamento.

La realtà sentimentale di Ilary Blasi non riguarda però unicamente le dinamiche legate alla rottura con Francesco Totti. La conduttrice, ormai da un anno, vive una splendida liaison con Bastian Muller con il quale senza più riserve si mostra tra social e uscite pubbliche. Con l’imprenditore tedesco la complicità sembra crescere di settimana in settimana, come testimoniato dalle tracce social reperibili sui rispettivi profili.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il romanticismo continua: novità in vista?

Le ultime novità riguardo la liaison tra Ilary Blasi e Bastian Muller riguardano i recenti festeggiamenti per il primo anniversario. Circa un anno fa i due hanno avuto concretizzato i loro reciproci sentimenti dando avvio ad una tenera liaison che continua a viaggiare su binari felici. In occasione del primo anno insieme, la coppia è volata a New York – città che ha “ospitato” il loro primo incontro – documentando una parte di quel giorno speciale anche sui social.

Come riporta Leggo, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno condiviso anche una romantica cena a lume di candela su una nave. E’ arrivato poi il momento di una tenera passeggiata a Saint Moritz nel pieno dell’atmosfera natalizia condita da luci e romanticismo. Il portale, in virtù di questa intesa sempre più viscerale, pone dunque un quesito che vale anche come ipotesi. Chissà che la coppia non sia arrivata alla maturità necessaria per poter compiere un nuovo step: la convivenza.

