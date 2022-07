Ilary Blasi, ex moglie Francesco Totti: perchè si sono lasciati?/ La fine di una favola moderna

Ilary Blasi: dopo 17 anni è finita con il marito Francesco Totti

Ilary Blasi è l’ex moglie di Francesco Totti. Dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli una delle coppie più amate di sempre si è detta addio innescando una bomba nel mondo del gossip e dell’informazioni. Dopo mesi di smentite, anche pubbliche, la bellissima conduttrice de L’Isola dei Famosi ha dovuto accettare la triste realtà della fine del suo matrimonio con l’ottavo Re di Roma. Una notizia che ha sconvolto i milioni di fans della coppia e tutte le persone che 17 anni fa hanno seguito in diretta uno dei matrimoni più visti di sempre. La separazione è stata annunciata con un comunicato stampa separato dopo che il settimanale Chi ha pubblicato delle foto di Francesco Totti fuori la casa della presunta amante Noemi Bocchi.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato” – ha detto la Blasi all’Ansa precisando – “il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”,

Ilary Blasi e Francesco Totti: perchè si sono lasciati?

Poco dopo il comunicato stampa di Ilary Blasi, anche Francesco Totti ha inviato una comunicazione ai media annunciando la fine del matrimonio dalla conduttrice e showgirl. “Dopo 20 anni insieme la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita” – ha detto il campione precisando – “ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto per la nostra riservatezza e privacy soprattutto per la serenità dei nostri tre figli. Grazie”.

Come mai è finita tra i due? A buttare nuovo gas sul fuoco è stato Alex Nuccetelli che dalle pagine de Il Messaggero ha rivelato: “se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”. Proprio Alex ha fatto incontrare 20 anni fa Ilary e Totti come ha raccontato: “mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”











