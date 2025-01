Manca poco per la nuova parte della serie di Ilary Blasi, che il 9 gennaio 2025 tornerà su Netflix con il prossimo Capitolo. Secondo le anticipazioni, non si tratterà più di un racconto sul divorzio da Francesco Totti, e non si tratterà nemmeno su un approfondimento riguardo ai figli Isabel, Chanel e Christian, bensì la showgirl ci rivelerà alcuni momenti sulla sua nuova vita dopo il matrimonio finito col calciatore. I fan si domandano se nella seconda parte di “Ilary” ci sarà una parte dedicata a Bastian Muller, ma questo resta ancora un mistero.

GIANLUCA, CHI E' FIDANZATO DI SERENA DE FERRARI/ Lei: "È stupendo, non tossico" e svela sesso e nome figlio

Pare proprio che Ilary Blasi sia rinata dopo la fine della relazione con Francesco Totti e che stia facendo di tutto per creare una nuova immagine distaccata dall’ingombrante ex marito. A La Repubblica ha svelato alcune chicche su come sta oggi, senza rinnegare il dolore degli ultimi anni. “Oggi sono tranquilla, l’ho vissuta [la separazione, ndr] come una seconda chance“, ha spiegato al giornale. Come racconta Ilary Blasi, l’unico suo senso di colpa riguarda i figli, dato che i suoi genitori non si sono mai separati.

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato

Ilary Blasi, il racconto a cuore aperto: “Vi svelo come sto davvero oggi, purtroppo non…”

A La Repubblica, Ilary Blasi ha anche chiarito tutto riguardo al rapporto con Pier Silvio Berlusconi e la sua storica amica Silvia Toffanin, smorzando i rumor sullo screzio con la coppia. Negli ultimi mesi, infatti, si è vociferato riguardo ad un dissapore con Berlusconi dopo alcuni “no” detti dalla showgirl e lei si difende dicendo di non essere “bulimica” di televisione e che a volte bisogna rifiutare alcuni progetti se non ci si sente sufficientemente ispirati. E con Silvia Toffanin? Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile litigio tra le due donne, ma Ilary Blasi nega anche questo: “Ci sentiamo sempre e non parliamo mai di lavoro“.

Flavia Vento e Totti hanno avuto una storia?/ "Lui nega tutto? Dica ciò che vuole"

Ma come sta oggi Ilary Blasi? La conduttrice rivela anche quello. A quanto racconta a La Repubblica, quello che le manca è la spensieratezza. Del resto, però, è consapevole che più passano gli anni più è naturale che quest’ultima venga a mancare: “Non puoi recuperare, tutto ha un sapore diverso. L’anno che mi sono separata, dopo aver passato il Natale a casa, sono andata in Thailandia con Bastian“, spiega, “A 40 ero anacronistica. Le cose vanno fatte al momento giusto“. Insomma, Ilary Blasi non ha peli sulla lingua e non ama nascondere il dolore e la verità sui suoi sentimenti. Infine, l’uscita “romana” sugli anni che passano e sui prossimi 44 anni: “Me rode er c**o“.