Ilary Blasi, look pazzesco per finale Star in the Star/ Lady Totti ricoperta di perle

Ultimo look per Ilary Blasi per la finalissima di ‘Star in the Star’. La bellissima conduttrice ha deciso di stupire ancora una volta il pubblico di Canale 5 (e non solo) con un outfit davvero pazzesco! Lady Totti ha deciso di svelare in anteprima l’abito scelto per la finale di Star in the Star su Instagram con una serie di Instagram Stories che hanno mandato in visibilio i fan. Si tratta di un abito davvero bellissimo; un abitino da sera lungo color cipria ricoperto interamente di perline che mettono in risalto il fisico da urlo della conduttrice. Ad impreziosire questo look una scollatura pronunciata con tanto di fiocco nero.

Nulla è lasciato al caso, visto che anche gli accessori prescelti sono delle perle, mentre i capelli sono lunghi e sciolti. Che dire: Ilary Blasi sfoggia ancora una volta un look bellissimo ed originale che sicuramente conquistare l’attenzione dei telespettatori e dei suoi fan. Intanto dopo l’ultima puntata di Star in the Star in tanti si chiedono: quale sarà il futuro della Blasi?

Ilary Blasi dopo Star in the Star che farà?

L’ultima puntata di Star in the Star di Ilary Blasi decreterà il primo vincitore dello show tanto criticato che non ha brillato dal punto di vista degli ascolti. Proprio gli ascolti flop hanno spinto i vertici Mediaset a ridurre le puntate dello show che ha visto dei concorrenti misteriosi calarsi nei panni di leggende della musica italiana ed internazionale. Un format che strizzava l’occhio a Tale e Quale e Show e Il cantante mascherato, anche se lo show della Blasi non ha alcuna colpa. Anzi abbiamo assistito ad uno spettacolo curato nei minimi dettagli: cast di artisti di primissimo livello, vestiti, scenografie pazzesche curate da Luca Tommassini. Un vero peccato che il programma non abbia funzionato considerando anche la conduzione veloce e spigliata della Blasi che si conferma una delle conduttrici più veraci e spontanea del mondo della televisione.

Sta di fatto che dopo Star in the Star quale sarà il futuro di Ilary Blasi? In tanti si domandano cosa farà la moglie di Francesco Totti considerando anche il non successo del format. In realtà dalle pagine del settimanale Nuovo si vocifera che la conduttrice possa anche finalmente mettersi al lavoro per la serie-sitcom in stile “Casa Vianello” con il marito Francesco Totti.



