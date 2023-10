Ilary Blasi non condurrà L’Isola dei Famosi?/ Vladimir Luxuria: “Io non so nulla, però…”

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria “alimenta” le incertezze: “Se si farà? Boh…”

E’ passato circa un mese dalla ripresa dei palinsesti televisivi ma in casa Mediaset aleggia ancora un discreto mistero sul futuro di alcuni protagonisti e programmi attesi. La curiosità del web è particolarmente rivolta al destino de L’Isola dei Famosi, con particolare riferimento al ruolo di conduttrice. Ilary Blasi, al timone della passata edizione, non sembra essere sicura della propria presenza al timone del programma e sul futuro del format – come riporta Gossip e Tv – si sarebbe espressa anche l’ultima opinionista in studio, Vladimir Luxuria.

Come anticipato, Vladimir Luxuria si è di recente espressa sul presunto futuro de L’Isola dei Famosi e con particolare riferimento al destino di Ilary Blasi. L’ex parlamentare si è espressa sul “caso” in una recente intervista rilasciata per Novella 2000 e riportata dal portale. “Non ho idea di chi diffonda notizie simili, io non ne so nulla. Se L’Isola dei Famosi si farà oppure no? Boh…”. Stando alle parole dell’ex opinionista, il mistero sembra tutt’altro che facile da risolvere.

Isola dei Famosi e Ilary Blasi, possibile un “anno sabbatico”

E’ giusto asserire che le parole di Vladimir Luxuria – rilasciate a Novella 2000 e riportate da Gossip e Tv – lasciano spazio a scenari differenti. Da un lato sembra prendersi gioco di chi millanta certezze in riferimento all’assenza di Ilary Blasi alla conduzione de L’Isola dei Famosi che verrà; dall’altro, si dimostra totalmente ignara del destino del format dal punto di vista della messa in onda.

Attualmente si può dunque parlare unicamente di impressioni o sensazioni. Il futuro dell’Isola dei Famosi dipenderà molto dalle valutazioni interne in casa Mediaset; dall’eventuale cast ma soprattutto dalla ricerca di ascolti degni di nota. I dati della passata edizione non hanno ricordato i fasti di un tempo e la tendenza ad eliminare il trash potrebbe rappresentare un ostacolo ulteriore al ritorno del reality. A prescindere dal destino di Ilary Blasi, è possibile che il format possa essere riproposto in futuro, ma non molto vicino.

