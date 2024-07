Ilary Blasi nuova conduttrice de La Talpa 2024?/ Lei tergiversa, ma: “Qualcosa bolle in pentola, quindi…”

L’estate domina la scena anche in tv e come di consueto non ci restano che poche novità e per lo più repliche, come giusto che sia. Tra le eccezioni, una porta la firma di Ilary Blasi: Battiti Live 2024, con al fianco il suo amico e collega Alvin. L’appuntamento con la musica è in realtà già andato in scena lo scorso giugno (dal 21 al 24) ma è pronto a debuttare in tv, per chi si fosse perso il concerto, nella seconda metà del mese di luglio e dopo le prossime tappe di Otranto (6 e 7 luglio).

Martina di Temptation Island 2024 "uguale a Ilary Blasi e Noemi Bocchi"/ La foto scatena l'ironia del web

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni – come riporta Isa e Chia – Ilary Blasi ha offerto alcune considerazioni sull’esperienza sul palco di Battiti Live 2024 ma ad attirare l’attenzione è stata principalmente una battuta finale relativa al suo futuro in Mediaset e ad una particolare suggestione per l’autunno. Da tempo si vocifera infatti della possibilità di vedere Ilary Blasi come conduttrice de La Talpa 2024 che da anni manca sui palinsesti. A tal proposito, la sua risposta è stata sibillina ma con spunti positivi.

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti Live 2024: è gelo con Ilary Blasi?/ Spunta gesto per Alan Palmieri

Ilary Blasi, tra Battiti Live 2024 e i rumor su La Talpa 2024 c’è spazio anche per il cinema: “Ho fatto una piccola parte…”

“Qualcosa bolle in pentola per l’autunno, quindi… Stay tuned, come dicono i giovani”, queste le sue parole nel corso dell’intervista e che dunque spalancano le porte alla possibilità concreta di vedere Ilary Blasi come conduttrice de La Talpa 2024. Chiaramente, siamo ancora nel pieno della stagione estiva e dunque in alto mare dal punto di vista degli annunci ufficiali per quello che sarà il palinsesto Mediaset per la stagione 2024-2025. Nel frattempo, Ilary Blasi – sempre per Tv Sorrisi e Canzoni – si concentra sull’esperienza attuale come conduttrice di Battiti Live 2024.

Ilary Blasi, lite con gli autori nel backstage di Battiti Live 2024/ Video, Alvin imbarazzato: cos'è successo

“Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive; mi sto riprendendo, ma è bello perchè la musica è divertente, gioiosa. A Radio Norba sono tutti premurosi, accoglienti, mi sono trovata subito bene”. Queste le parole di Ilary Blasi – come riporta Isa e Chia – che ha poi aggiunto: “Questa esperienza in confronto a L’Isola dei Famosi è una passeggiata…”. E sul film girato con Giampaolo Morelli: “Girato un film è un parolone; ho fatto una piccola parte… Interpreto me stessa quindi niente di complicato; e tra l’altro lo meno tutto il tempo!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA