Scaletta Battiti Live 2024 oggi 23 giugno 2024 a Molfetta/ Diretta streaming: da Tony Effe ad Emma

Ancora ultimo e brillante appuntamento con Battiti Live 2024 a Molfetta, oggi 23 giugno 2024, come sempre disponibile in diretta streaming: a presentare l’evento con al centro la musica ancora Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Rebecca Staffelli che come sempre ci delizierà rubando curiosità e domande agli innumerevoli artisti previsti anche per questa sera. La scaletta accoglierà quasi 50 artisti pronti a salire sul palco per incantare il pubblico al ritmo delle ultime hit sfornate, ma scopriamolo nel dettaglio.

Gianna Nannini, carriera e vita privata: dalla moglie Carla alla figlia Penelope/ “Sanremo? Un’opportunità…”

I due precedenti appuntamenti con Battiti Live 2024 a Molfetta sono stati impreziositi da una scaletta colma di artisti particolarmente in voga in questo momento ma anche glorie del passato. Dunque, sulla falsariga di quanto già apprezzato anche questa sera – 23 giugno 2024 – la serata accoglierà i nomi più attesi del momento. Stando alle anticipazioni proposte da Radio Norba, tra gli ospiti ci saranno anche Francesco Renga e Nek che proseguono la collaborazione di successo che ormai dura da anni. Sul palco proporranno l’ultimo singolo, “Dolcevita”, già candidato a tormentone di questa estate. La scaletta di Battiti Live 2024 a Molfetta prosegue anche con una sorpresa: Emma, pronta a cimentarsi con il brano di successo “Femme Fatale”.

Nini Salerno: "I gatti di vicolo Miracoli? Abatantuono il quinto"/ "Dopo l'addio di Calà, Smaila si offese"

Battiti Live 2024, i cantanti in scaletta oggi 23 giugno 2024

Entrando nel merito della scaletta di Battiti Live 2024 a Molfetta per l’ultimo appuntamento di questa sera – 23 giugno 2024 – non conosciamo l’ordine esatto di uscita degli artisti. Sono però noti tutti i nomi degli artisti che prenderanno parte alla festa che, come di consueto, sarà all’insegna della musica.

Ecco dunque, in ordine sparso, tutti gli artisti previsti da scaletta a Battiti Live 2024 a Molfetta per questa sera, 23 giugno 2024: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

"Taylor Swift potrebbe aumentare inflazione"/ Allarme BCE: "Boom di costi tra alberghi, ristoranti e voli"

Dove seguire in diretta streaming Battiti Live 2024 a Molfetta

Come già visto per le serate precedenti, lo spettacolo di Battiti Live 2024 a Molfetta sarà disponibile in diretta streaming per gli appassionati. Basterà sintonizzarsi su Radio Norba e Radio Norba tv per osservare le gesta dei tanti artisti in scaletta. Il servizio in diretta streaming sarà poi impreziosito dalla messa in onda televisiva prevista per il prossimo mese di luglio. Lo show presentato da Ilary Blasi e Alvin farà infatti il suo esordio su Canale 5 per tutti coloro che si sono persi la diretta del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA