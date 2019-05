Ilary Blasi ospite a Amici 18/ Lite in vista con la rivale Alessia Marcuzzi?

Ilary Blasi continua con la sua decisione di mantenere le distanze dal mondo social, una realtà che non l’ha mai vista più di tanto protagonista. La conduttrice Mediaset infatti ama condividere alcuni scatti personali su Instagram, ma senza spingersi troppo in là e rimanendo in silenzio anche per giorni interi. “Auguri Carlo”, si limita a scrivere nel suo ultimo post. Lo scatto non è dei migliori: inquadra solo metà del volto di Ilary, che indossa un turbante pieno di paillettes e brillantini. Clicca qui per guardare la foto di Ilary Blasi. Questa volta però nessuna critica sul suo aspetto fisico, come accaduto nei giorni scorsi per via di un post precedente alla foto che la vede al fianco della figlia Chanel, in occasione del suo dodicesimo compleanno. Oggi, sabato 25 maggio 2019, Ilary Blasi farà invece il suo ingresso ad Amici 18 al fianco di tante altre regine di Canale 5. Non verrà solo accolta dalla padrona di casa Maria De Filippi, ma la vedremo con Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Per certi versi la prima rappresenta una sua rivale sul lavoro e forse sarà proprio a lei che la Blasi sceglierà di lasciare il testimone per la conduzione del GF Vip 3.

ILARY BLASY, L’ESPERIENZA DI VITA A LOURDES

Come trascorre le sue giornate Ilary Blasi, ora in un momento di pausa dai suoi impegni in tv? Il volto storico della conduzione della rete del Biscione sceglie Roma per le sue passeggiate assolate, una pausa dedicata allo shopping in cui la troviamo da sola. Il motivo è semplice: il marito Francesco Totti nel frattempo è impegnato sul set per realizzare il documentario che parlerà della sua storia e del suo contributo al mondo del calcio come eterno Capitano. Anche se in queste ultime settimane si parla ancora della possibilità che Ilary abbandoni il GF Vip 3 e non ritorni alla sua guida, il suo nome emerge fra le papabili al trono di Temptation Island Vip. Un palcoscenico che la Blasi non ha mai solcato prima d’ora e che potrebbe esserle consegnato proprio in virtù della sua esperienza con i reality, per di più con concorrenti che fanno già parte del piccolo schermo. Tutto ancora in forse, anche se questa sera potremmo scoprire qualcosa di più sul futuro lavorativo della timoniera romana. Non deve essere un caso dopo tutto che Maria De Filippi l’abbia scelta come super ospite del suo Amici 18, al fianco di tante altre presentatrici femminili. Intanto, Ilary continua a fare del suo meglio anche nel mondo del volontariato. All’inizio del mese, ricorda il settimanale Chi, ha partecipato infatti ad un’esperienza a Lourdes a sostegno dei malati, impegnandosi come volontaria e rendendosi irriconoscibile come dama, sostegno dei pellegrini diretti al loro incontro spirituale con la Madonna.

