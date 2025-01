Il 9 gennaio è uscita su Netflix la nuova docuserie Ilary e, in soli due giorni, Ilary Blasi è riuscita a conquistare il primo posto tra le serie più viste, superando perfino la seconda stagione di Squid Game. Dopo il successo di Unica, dove aveva raccontato la sua versione sulla separazione con Francesco Totti, questa volta Ilary ha deciso di aprirsi in modo diverso. Nel nuovo ‘reality’, l’ex letterina ci porta dentro la sua vita di oggi: tra viaggi con le amiche, una passione inaspettata per la criminologia e, soprattutto, la sua storia d’amore con Bastian Muller.

Nelle cinque puntate di Ilary c’è anche lui, il suo compagno tedesco, con cui sta ormai da quasi due anni. I due si mostrano super affiatati e innamorati, nonostante qualche difficoltà a capirsi tra italiano, tedesco e inglese. In un momento della serie, a Ilary viene chiesto come sia cambiata la sua intimità e se sia stato strano legarsi a un altro uomo dopo 20 anni di matrimonio con l’ex calciatore della Roma. La conduttrice romana, con la sua solita ironia, ha spiegato di non essersi mai sentita a disagio, regalando anche qualche battuta e metafora divertente che hanno subito fatto il giro del web.

“Ho sempre avuto un buon rapporto con il sesso”, ha subito precisato Ilary Blasi, sottolineando come per lei l’argomento non sia mai stato un tabù. Quando le è stato chiesto com’è stato andare a letto con un uomo diverso dopo due decenni con lo stesso partner, ha risposto con la sua solita ironia: “L’intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto ‘scopa nuova, scopa bene'”. Poi, con un pizzico di imbarazzo, ha aggiunto: “Io mi vergogno di queste cose, lo vedrà pure mia madre dai. Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il sesso è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo”.

Insomma, per Ilary, tornare ad essere intima con un altro uomo dopo vent’anni al fianco di Francesco Totti è stato piuttosto naturale, un po’ come risalire in bicicletta dopo tanto tempo: “Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa. Ma anche con le amiche non è che dico chissà cosa, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero”. Nonostante tutto, però, la Blasi sembra rimanere fedele alle sue abitudini: “Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai”.