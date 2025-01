Domani, 9 gennaio, debutta su Netflix la nuova serie di Ilary Blasi, intitolata semplicemente “Ilary“. Dopo il successo del docufilm “Unica“, in cui aveva raccontato la sua versione della fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice torna con una serie di cinque episodi che offre uno sguardo sulla sua nuova vita. Lo show naviga diversi aspetti del suo presente: dai viaggi alle amicizie tutte al femminile, dalla passione per la criminologia fino alla sua nuova storia d’amore con Bastian Muller. Alla vigilia dell’uscita di “Ilary“, la presentatrice si è raccontata a tutto tondo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Nel numero di Chi in edicola oggi, 8 gennaio, Ilary ha svelato i dettagli del suo primo incontro con Bastian Muller, un momento che sembra davvero scritto nel destino. Si sono conosciuti nell’area lounge di un aereo, durante il rientro da New York, e la cosa incredibile è che una cartomante le aveva già predetto che proprio lì avrebbe incontrato l’uomo della sua vita. L’ imprenditore tedesco, che non aveva idea di chi fosse, è rimasto subito colpito da lei. “In Germania conoscono solo Michelle Hunziker, non mi calcolano”, ha scherzato la conduttrice romana.

“Se mi sento ancora unica? Bastian mi ci fa sentire. Si dice che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico”, ha poi svelato la Blasi, facendo riferimento alla famosa dedica di Francesco Totti agli inizi della loro relazione. E proprio a proposito della fine del suo matrimonio, l’ex letterina ha svelato di sentirsi rinata e di aver intrapreso un nuovo emozionante capitolo della sua vita. “Dopo la fine del mio amore è iniziata una second life, una seconda serie, è iniziata Ilary. Ma chi vuole ‘morì prima’?”, ha detto.

Spazio, poi, al suo allontanamento dalla TV generalista. Secondo alcune indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe detto no a due grosse proposte di Mediaset, tra cui la conduzione de L’Isola dei Famosi e de La Talpa, poi affidata a Diletta Leotta. Per la prima volta, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Chi: “È difficile spiegare, secondo me ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i ‘no’ che dico, e prendo un rischio, ma vado a istinto”. Dunque, pare proprio che i rumors fossero veri e che sia stata la Blasi a decidere di dire addio ai reality, convertendosi in una star di Netflix.