Ilary Blasi, prime parole dopo la separazione da Totti/ “Un periodo di transizione…”

Ilary Blasi, il parallelismo tra Isola dei Famosi e la vita: “E’ come se ci fosse un prima e un dopo…”

Sono trascorsi ormai diversi mesi dalla sofferta separazione ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti: una favola d’amore che aveva appassionato in maniera indistinta e pochi si sarebbero aspettati un epilogo di questo tipo. Nelle ultime settimane a tenere banco è lo scontro legale in riferimento alla separazione giuridica e prima di oggi da parte dei diretti interessati non erano arrivati particolari commenti in merito. Forse Francesco Totti, con timide parole, aveva fatto qualche accenno; ma la conduttrice si era dimostrata sempre restia nell’entrare nel merito della fine del matrimonio con il calciatore.

Con il settimanale Chi ha farsi veicolo delle sue impressioni, Ilary Blasi ha scelto di rompere il silenzio dopo settimane dalla rottura con Francesco Totti. “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo; è un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione”. La metafora della conduttrice non è casuale: la scelta di parlare per la prima volta della rottura con l’ex bandiera della Roma arriva proprio ad un passo dal suo ritorno sul piccolo schermo proprio con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, frasi evasive ma dense di significato: “Guai se resti fermo e se pensi di essere…”

“Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista“. Le parole di Ilary Blasi, rilasciate al settimanale Chi e riportate da Il fatto quotidiano, sembrano vertere principalmente sulla prossima esperienza al timone de L’Isola dei Famosi. Tra le righe però, l’antifona sembra chiara; il racconto del reality è quasi una metafora dell’approccio che ha caratterizzato l’ultimo periodo della sua vita.

“Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro… Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza“. L’ultima parte riportata da Il fatto quotidiano – in merito all’intervista di Ilary Blasi al settimanale Chi – spostano il focus sull’imminente debutto dell’Isola dei Famosi. La conduttrice infatti, sottolinea quello che sarà il suo modo di portare avanti l’esperienza che tra l’altro la caratterizza da sempre: “Vedo la Tv come vedo la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l’ansia da prestazione”.











