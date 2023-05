Ilary Blasi quanto guadagna a L’Isola dei Famosi?/ I rumors, cachet stellare

Ilary Blasi e il cachet per condurre L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è l’indiscussa regina de L’Isola dei Famosi. Ma quando guadagna davvero la favolosa conduttrice? Indiscrezioni parlano di cifre da capogiro! Proprio così, a poche settimane dall’inizio della nuova edizione del reality show condotto dalla ex moglie di Francesco Totti immancabilmente si parla di cachet. A rivelare qualche dettaglio sull’ipotetico cachet della simpaticissima e bellissima conduttrice è Ivan Rota dalle pagine di Dagospia che scrive: “stando ad alcune voci di corridoio , la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto L’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 euro per ogni edizione del programma. Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte”.

Da tre anni Ilary Blasi è la padrona di casa de L’Isola dei Famosi, scelta appositamente dal gruppo Mediaset, dopo diversi anni affidati ad Alessia Marcuzzi. Una scelta che è stata molto apprezzata dal pubblico che da sempre ha gradito la spontaneità, la leggerezza e l’ironia con cui la ex Lady Totti affronta il programma e l’avventura dei naufraghi. Stando alle indiscrezioni la Blasi si porterebbe a casa una cifra vicino ai 300mila euro per condurre l’Isola, anche se si tratta solo di un rumor!

Ilary Blasi e la lite con Alessandro Cecchi Paone

Intanto a L’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi non si tira mai indietro quando c’è da dire qualcosa. La conduttrice, sempre sul pezzo e diretta, durante l’ultima puntata ha avuto un battibecco con Alessandro Cecchi Paone. Il motivo? Lo scioglimento della tribù degli Accopiados che non è stato preso molto bene dal giornalista e conduttore che non vuole separarsi dal compagno Simone. La Blasi dal canto suo che non le manda mai a dire ha replicato: ” prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo”.

Alessandro Cecchi Paone ha letteralmente sbottato dicendo: “i miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro”. La Blasi non si è assolutamente intimidita, anzi ha replicato: “Alessandro l’Isola l’hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata”.











