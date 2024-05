Ilary Blasi salta la fila in Giappone, CiccioGamer89 riprende tutto/ Video virale: “Il suo comportamento…”

Ilary Blasi salta la fila in Giappone: CiccioGamer89 riprende tutto con un video

Ilary Blasi nelle ultime ore è finita al centro di un curioso caso mediatico sollevato dal noto youtuber CiccioGamer89, nome d’arte di Mirko Alessandrini, che ha condiviso sui social un video-denuncia. Il ragazzo si trovava in Giappone in fila di fronte alla statua di Hachiko, il cane divenuto famoso per la sua fedeltà nei confronti del suo padrone, e realizzata proprio in suo onore nei pressi della stazione di Shibuya. Un emblema di affetto e lealtà che, tuttavia, ha visto protagonista in negativo proprio l’ex volto de L’Isola dei Famosi e futura conduttrice di Battiti Live 2024.

Lo youtuber si trovava nei pressi della statua, in fila assieme a tutti gli altri turisti in attesa di scattare una foto di fronte al simbolo del quartiere di Tokyo. Tuttavia Ilary Blasi avrebbe superato la fila, fermandosi di fronte alla statua per farsi scattare una foto dal fidanzato Bastian Muller, in vacanza in Giappone assieme a lei. CiccioGamer89 ha prontamente immortalato la scena con un video poi condiviso sui propri profili social, e presto diventato virale sul web, denunciando il comportamento della conduttrice.

Ilary Blasi e il video-denuncia dello youtuber: “Le file vanno rispettate“

“Oggi, mentre stavo in fila per fare la foto a Shibuya alla statua di Hachiko, abbiamo incontrato Ilary Blasi, ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto”, ha così esordito CiccioGamer89 nel video condiviso su Instagram. Lo youtuber era proprio a pochi metri di distanza dalla conduttrice e, in seguito all’episodio incriminato, ha voluto rivolgere un importante messaggio sempre via social: “Il Giappone non è un parco divertimenti. Le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia“.

Ilary Blasi è così diventata protagonista, a sua insaputa, di un caso diventato virale in rete e sui principali social. Intanto, però, dall’episodio emerge un interessante dettaglio sulla vita sentimentale della conduttrice, che secondo le più recenti indiscrezioni non si sarebbe più fatta vedere in pubblico insieme al fidanzato Bastian Muller. Dal video dello youtuber emerge infatti che la coppia è ancora fidanzata, a dispetto delle voci di crisi degli ultimi giorni, e che è volata in Giappone per una fuga romantica.

