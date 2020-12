Ilary Blasi/ Se salta l’Isola dei Famosi 2021 Mediaset la “scarica”? Costanzo sicuro che…

Ilary Blasi ospite di “Up & Down – Un Natale normale“, lo spettacolo presentato da Paolo Ruffini e trasmesso giovedì 25 dicembre 2020 su Canale 5. Un’occasione per rivedere la bellissima e bravissima conduttrice televisiva, nonché moglie di Francesco Totti, da diverso tempo assente dal piccolo schermo. Dopo aver rifiutato di condurre il Grande Fratello Vip, poi passato nelle mani di Alfonso Signorini, la Blasi si è divertita a presentare gli Euro Games senza però incontrare il grande successo. Un’esperienza che aveva ricordato così in un’intervista: “adoro il rischio, l’imprevisto, non voglio essere scontata. Mi piace osare anche con l’abbigliamento e se piovono le critiche vado dritta. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie!… Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora”.

Tra i progetti futuri potrebbe esserci però la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il destino del reality show è ancora incerto a causa della pandemia mondiale da Coronavirus. Stando ad alcune voci di corridoio l’edizione 2021 potrebbe essere cancellata e allora viene da domandarsi: cosa farà la Blasi? Dalle pagine del settimanale Nuovo è Maurizio Costanzo a parlare del futuro del programma: “Mediaset non può certo permettersi di perdere anche nel 2021 un pilastro dell’intrattenimento in prima serata, qualora dovesse saltare la prossima edizione dell’Isola”.

Ilary Blasi lascia la tv per il cinema?

Se dovesse essere così il futuro di Ilary Blasi a Mediaset è davvero incerto, salvo la rete del Biscione non decida di puntare su un altro format tra cui Costanzo ha avanzato una proposta: “un’idea valida sarebbe quella di sostituire l’Isola con un reality più gestibile, magari un vecchio format sparito tipo La Fattoria”. Se L’Isola dei Famosi 2021 dovesse essere cancellata per motivi di pandemia da Covid-19, Blasi potrebbe davvero pensare a debuttare nel mondo del cinema. Del resto è stata proprio la frizzante conduttrice durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi a confessare: “da un po’ il cinema mi incuriosisce, prima non ci pensavo proprio, ma non mi chiama nessuno”.

La conduttrice è consapevole però del grande successo e di quanto la vita le abbia regalato al punto da sottolineare: “mi vergogno quasi a esprimere altri sogni, ma non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo subito un altro. Se no che noia sarebbe la vita! Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso. Ma non è necessariamente solo di tv che parlo”.



