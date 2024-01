Ilary Blasi, tapiro da Striscia la notizia “Cristiano Iovino? Non parlo”/ “Processo in corso con Totti”

Ilary Blasi, Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Cristiano Iovino? Non posso parlare”

Dopo le dichiarazioni piccanti di Cristiano Iovino, Striscia la notizia ha consegnato il Tapiro a Ilary Blasi. Nella puntata di questa sera del noto TG satirico Valerio Staffelli ha consegnato l’ambito premio alla conduttrice. Ilary Blasi al centro del gossip con Francesco Totti, ha dichiarato soltanto: “Io mi prendo il Tapiro e ti ringrazio però sta volta io non posso. Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso” E subito dopo si è trincerata in un silenzio assoluto.

Ilary Blasi durante la consegna del Tapiro di Striscia la notizia non ha risposto a nessuna domanda di Valerio Staffelli. La conduttrice ha sempre sostenuto che con Cristiano Iovino ci sia stato solo un caffè, una semplice conoscenza mai andata oltre. Il personal trainer, invece, in un’intervista di alcuni giorni fa a Il Messaggero ha dato una versione opposta, parlando di ‘frequentazione intima’. Incalzata da Valerio Staffelli, l’ex moglie di Francesco Totti si è lasciate scappare solo delle risate nervose ed ha concluso con una battuta: “Mi piace questa intervista che la stai a fare da solo domande e risposte da Staffelli a Gigi Marzullo”

Striscia la notizia: Tapiro a Ilary Blasi che glissa sulla separazione con Francesco Totti

Ilary Blasi in quest’ultimi mesi ha parlato della turbolenta separazione con Francesco Totti prima in un documentario su Netflix dal titolo Unica in cui appunto aveva ammesso di aver preso solo un caffe con Cristiano Iovino, versione smentita da quest’ultimo. E poi ha anche scritto un libro uscito in questi giorni Che Stupida! Ai microfoni di Valerio Staffelli, dopo la consegna del Tapiro di Striscia la notizia sulla vicenda ed in generale sulla separazione con Francesco Totti ha glissato totalmente.

Non solo per la fine della sua relazione con Francesco Totti, Ilary Blasi è al centro dell’attenzione anche per un’altra notizia fresca di giornata: le è stata ‘scippata’ la conduzione dell’Isola dei famosi, al suo posto infatti nella prossima edizione ci sarà Vladimir Luxuria mentre lei approderà al timone di Battiti Live. Tali cambiamenti sono stati annunciati direttamente da Piersilvio Berlusconi in conferenza stampa.













