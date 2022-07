Ilary Blasi, tenera mamma con Christian, Chanel e Isabel/ La foto dall’Africa…

Ilary Blasi e la foto con i figli in Africa

Ilary Blasi in versione tenera mamma conquista tutti i fan. In Africa, rilassata, con i capelli al vento e un look semplice e senza trucco, la conduttrice sta trascorrendo le vacanze con i figli Christian, Chanel e Isabel che si sono lasciati andare ad un momento di tenerezza con la mamma. Nonostante Christian e Chanel siano ormai adolescenti, entrambi stanno coccolando mamma Ilary che si dedica con amore a tutti e tre i figli di cui è perdutamente innamorata e che ha deciso di portare via dall’Italia dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti.

“Jambo Africa”, scrive Ilary pubblicando una foto in cui si diverte con i suoi figli. Una foto tenera quella pubblicata dalla conduttrice che ha conquistato tutti i fan. Tantissimi, infatti i commenti dei followers, tra i quali anche quelli di tanti volti noti.

Ilary Blasi: boom di commenti per la foto con i figli

E’ uno splendido quadro di famiglia quello che Ilary Blasi ha deciso di condividere sul proprio profilo Instagram regalando la versione più intima e privata di sè ovvero quella di mamma innamorata dei suoi bambini. “Bellissimi”, scrive Francesca Barra. “Stupendi”, aggiunge Michela Quattrociocche. E poi tanti cuori rossi da parte di Nicoletta Romanoff e della sorella Melory Blasi.

Lontana dall’Italia, dunque, Ilary si sta rigenerando in attesa di rientrare per poter affrontare la sua nuova vita senza Francesco Totti. In vacanza si sta lasciando coccolare dai figli mettendo anche il suo look nelle mani di una hair stylist d’eccezione come la piccola Isabel.

