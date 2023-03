Ilary Blasi ufficializza l’amore per Bastian al compleanno di Isabel/ Baci e serenità

Ilary Blasi e Bastian Muller, insieme per la festa “principesca” della piccola Isabel

Le feste di compleanno sono spesso un pretesto per realizzare piccoli sogni, soprattutto quando si tratta di bambini. Lo sa bene Ilary Blasi, che per il party di sua figlia Isabel ha ideato qualcosa di davvero speciale. Il reportage della giornata a tinte rosa è stato documentato dal settimanale Chi; principessa per un giorno, questa era forse l’idea della conduttrice per festeggiare nel migliore dei modi i 7 anni della sua piccola bambina. Tutto organizzato a tema; dai palloncini ai festoni, passando per sedie, tavoli e gadget vari, il tutto con un rosa sgargiante per rendere il tutto quanto più principesco possibile.

Per l’occasione, Ilary Blasi ha lasciato chiaramente più spazio possibile a sua figlia Isabel, ma risulta difficile non sottolineare un ospite d’eccezione: Bastian Muller. L’imprenditore tedesco appare in compagnia della conduttrice in più foto pubblicate dal settimanale Chi, intento a condividere i festeggiamenti e non solo con la sua nuova compagna. Si tratta probabilmente delle prime foto “al naturale” della nuova coppia, escludendo chiaramente le varie paparazzate e ambigue condivisioni social. Così come visto per Francesco Totti e Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi e Bastian Muller hanno deciso di ufficializzare per le pagine di cronaca rosa la bellezza del loro rapporto d’amore.

Ilary Blasi non si nasconde più: anche la famiglia “approva” Bastian Muller

Un bacio passionale, momenti di tenerezza e la semplice condivisione di un momento speciale; tutto questo documentato dal settimanale Chi che suona come un annuncio ufficiale dell’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice ha definitivamente voltato pagina, a dispetto delle dispute legali e dai dissapori con il suo ex marito Francesco Totti. In occasione del compleanno di Isabel erano presenti anche gli altri figli, Chanel e Christian, motivo lecito per credere come anche da parte loro sia arrivato il benestare sulla relazione.

I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti sono ormai consapevoli di come, anche a distanza di tanti anni, un amore possa finire. Difficile credere che abbiano opposto qualche tipo di resistenza nei confronti dei genitori, entrambi impegnati con nuove pagine d’amore. Sicuramente, per Chanel, Christian e Isabel sarà stato importante il lavoro della conduttrice e dell’ex calciatore; attenti fino all’ultimo nel cercare di mantenere il massimo riserbo sulle difficoltà coniugali e sulle rugini emerse unicamente quando la separazione tra i due è stata appunto ufficializzata. Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi è evidente anche l’estremo rispetto di Bastian Muller che, silenziosamente, coltiva la sua relazione con Ilary Blasi ma senza cercare con ostinazione il favore degli obbiettivi e le chiacchiere di gossip.











