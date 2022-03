Ilona Staller e Marco Melandri, l’Isola dei Famosi 2022 si fa hot/ “Mi piace essere legato a te…”

Ilona Staller seduce Marco Melandri: “Mi piace perché…”

Tra Ilona Staller e Marco Melandri è nata una bella intesa. Il motociclista aveva già rivelato di avere un debole per la pornodiva tanto da non aver nascosto la sua contentezza per il fatto di essere finito in coppia con Ilona all’”Isola dei Famosi 2022”. E’ stata Ilona a volere con sé Marco Melandri suscitando anche l’ilarità della compagna di lui Manuela che ha intimato a Ilona di insegnargli qualche trucchetto del mestiere. Tra Ilona e Marco è scattata la scintilla tanto che nelle ultime ore il motociclista ha fatto una rivelazione scottante: “Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”.

Marco Melandri ci prova con Cicciolina/ “Fare pratica? Se non fossi fidanzato sì”

I due naufraghi sono attualmente legati e questo comporta non poche difficoltà. Pochi istanti dalla fine della diretta della prima puntata, Marco Melandri e Ilona Staller hanno dovuto sperimentare le prime difficoltà. L’ex pilota ha esordito: “Essere legati onestamente non è semplice, perché io vado in bagno spesso anche di notte e mi tocca svegliarla ogni volta”. Ilona Staller ha scelto Marco Melandri perché “mi sta molto simpatico e racconta barzellette zozze”, ha raccontato.

Marco Melandri pazzo di Cicciolina "Dedicherò anima e corpo"/ "Servirà un catetere"

Ilona Staller sbarca all’Isola dei Famosi 2022 e conquista i social

La presenza di Ilona Staller, in arte Cicciolina, all’Isola dei famosi sta lasciando già il segno, nonostante l’avventura sia appena iniziata. Ilona ha dato sin da subito mostra della sua proverbiale ironia e del suo non avere peli sulla lingua. Durante la prima puntata in prime time del reality, Cicciolina si è subito dichiarata ”eccitata di essere presente all’Isola dei famosi” e all’osservazione della conduttrice della trasmissione Ilary Blasi sul fatto che questa è la sua prima volta all’interno di un reality show, la Staller ha risposto dicendo ”Sì, sono vergine in questo”, scatenando le risate in studio. Quando è stata la volta di scegliere un compagno d’avventura per intraprendere l’esperienza a Cayo Cochinos – ricordiamo che quest’anno all’Isola dei famosi si partecipa in coppia e coloro che sono sbarcati come concorrenti singoli hanno dovuto accoppiarsi per poter entrare all’interno del gioco – Ilona Staller ha incanalato le sue attenzioni sull’ex pilota motociclistico del Motomondiale Marco Melandri e i due sono ufficialmente una coppia dentro l’Isola dei famosi 2022. Al momento della decisione da parte di Ilona Staller, Marco Melandri si è detto onorato perché è stato ed è tifoso di Cicciolina fin da bambino.

Marco Melandri, 'triangolo' con moglie e Cicciolina a L'isola dei famosi 2022?/ L'accusa: "Lui mente"

L’avventura della coppia Ilona Staller-Marco Melandri è subito partita in salita, poiché i due sono finiti a rischio eliminazione già alla prima puntata, risultando i più nominati, al pari della coppia formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni. Cicciolina e Melandri sono stati nominati dalle coppie Laura Maddaloni-Clemente Russo, Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni e Lory Del Santo-Marco Cucolo. Ora sarà quindi il televoto a decidere la sorte della coppia: se sarà salvata oppure saranno preferite le altre due coppia in sfida, Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni e Floriana Secondi-Antonio Zequila, quest’ultima votata dai leader Gustavo e Jeremias Rodriguez. Una volta appreso che lei e Melandri erano tra i più nominati dal gruppo, Ilona Staller non le ha di certo mandate a dire e ha prontamente giurato vendetta a chi ha fatto il suo nome e quello del motociclista: ”Se passeremo il televoto, restituiremo” ha chiosato la Staller. Staremo a vedere se la sua avventura in Honduras proseguirà o si chiuderà anzitempo. Quello che è sicuro è che lo spirito battagliero e la voglia di andare avanti a Cicciolina non mancano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA