“Imen Jane non è un’economista né laureata”/ Ex tronista Marco Cartasegna “Mitomane…”

Chi è davvero Imen Jane? Piccolo giallo su Instagram, in merito al quale sta indagando il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia. Iman Boulahrajane sui social è semplicemente Imen Jane. Su Instagram ha un seguito di oltre 300 mila follower, quanto basta per guadagnarsi la famosa spunta blu. Fino a poco tempo fa, nella sua bio social si leggeva anche che era “un’economista che non sa risparmiare” e si vantava di raccontare “l’economia politica in 15 secondi”. Adesso la bio è differente. Non c’è più scritto che è un’economista ma solo fondatrice di Will Italia e “Su Forbes under 30 per caso”. Che fine ha fatto dunque il suo essere un’economista? Ebbene, secondo Dagospia non solo non lo sarebbe mai stata nella realtà ma non sarebbe neppure mai stata laureata in economia alla Boccini (né in altre facoltà universitarie). Ed ecco che si apre un vero e proprio mistero social che ha attratto subito l’attenzione di Dago. “Accade che in un evento online organizzato pochi giorni dalla banca d’affari Goldman Sachs, Imen Jane si presenti ancora una volta come economista, ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: “In cosa è laureata?””, scrive Dagospia. Ma a quella domanda la donna non avrebbe fornito alcuna risposta. E questo perchè, prosegue il portale di D’Agostino, “l’economista non è laureata, né in economia, né in nessun’altra materia”.

“IMEN JANE NON È UN’ECONOMISTA NÉ LAUREATA”: LA BOMBA DI DAGOSPIA

Dagospia ha voluto quindi saperne di più sulla presunta economista star dei social, Imen (o Iman) Jane e per tale ragione si è rivolto direttamente all’Università Bocconi senza tuttavia ricevere alcuna risposta chiarificatrice. La 26enne tuttavia continua ad essere definita una economista e, come riferisce l’Huffingtonpost, sulla visura camerale della sua società è identificata come “laureata in Economia Aziendale nel 2017”. Eppure alla domanda specifica sui suoi studi non avrebbe saputo fornire alcuna risposta, come mai? Dagospia è tornato sull’argomento incalzando direttamente Imen Jane, dal momento che, a suo dire, “i conti non tornano”: “per caso il tuo unico titolo, a 26 anni, è un diploma di liceo scientifico?”. Ancora una volta non sarebbe ancora giunta alcuna risposta, ma ad alimentare ulteriormente i dubbi ci ha pensato Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, bocconiano, e che promette di raccontare tutta la verità sulla presunta economista star dei social. In una storia Instagram ripresa sempre da Dago ha scritto: “Di mitomani è pieno il mondo, lei si aggiunge alla lista. Quando mi ritaglio un po’ di tempo vi racconto la mia spiacevole esperienza con lei”.



