Imen Siar: “Ho subìto bullismo”/ Cantante: “Mi picchiavano e mi toglievano il velo”

Imen Siar è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile 2022. L’artista, nata in Italia da genitori di origine marocchina, oggi vive e lavora a Londra e ha iniziato a registrare le sue esibizioni via social mentre effettuava la pulizia del ristorante presso cui presta servizio. La sua casa discografica si è innamorata della sua voce e anche Tiziano Ferro ha scritto dei brani per lei.

A scoprire il suo talento è stata “la mia maestra d’asilo. I miei genitori? Crescendo ho potuto mostrare quali fossero i miei valori e oggi sanno che non rinuncerò mai al mio velo e alla mia cultura”. Un velo che Imen Siar ha iniziato a portare a 12 anni: “All’inizio è stata dura, perché i ragazzini a volte non capiscono e a scuola ero molto derisa. C’erano momenti in cui volevano togliermi il velo per scherzo. Oggi quei bambini sono cresciuti e spero che abbiano capito i loro errori. Grazie a quella esperienza sono cresciuta. Mi è anche capitato che mi facessero male fisicamente e da piccolina non avevo lo stesso modo di approcciarmi agli altri. Adesso riesco a rispondere alle offese”.

IMEN SIAR: “A LONDRA MI SONO INSERITA DAVVERO BENE”

Appena è arrivata a Londra “è cambiata tutta la mia routine: le cose erano già più semplici e mi sono inserita davvero molto bene”. In amore le cose vanno a gonfie vele: “Sono sposata da un anno e mezzo, ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa al ristorante. Lui era un cliente metà spagnolo e metà irlandese. Continuavo a dirgli che io non mi sarei mai sposata, invece… Siamo sposati islamicamente e quando trovi la persona giusta… perché aspettare?”.

Dopo il Covid “si è sentito molto di più il periodo della solitudine e il mio brano ‘Lonely people’ parla di come tornare a brillare come stelle per incontrarsi”.

