Immagina che, Italia 1/ Una “coperta di Linus” ossessiona Eddie Murphy, oggi, giovedì 28 dicembre 2023

Immagina che, diretto da Karey Kirkpatrick

Giovedì 28 dicembre, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16,20, andrà in onda il film di genere commedia e avventura Immagina che. Il film è uscito nel 2009 col titolo originale Imagine That ed è diretto da diretto Karey Kirkpatrick, conosciuto per aver prodotto film d’animazione di successo come Over the Hedge e Smallfoot, entrambi con cast di doppiatori d’eccezione.

Il protagonista maschile è Eddie Murphy, nei panni di Evan Danielson: attore, cabarettista, comico e regista, Murphy è stato protagonista di alcuni film che sono diventati veri e propri cult, come 48 ore, la saga di Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie e molti altri. Al suo fianco abbiamo la piccola Yara Shahidi che interpreta Olivia Danielson, la figlia di Evan. Attrice e modella, è diventata famosa per la sua parte in Black-ish e per il suo spin off Grow-ish. Completano il cast, Thomas Haden Church nei panni di Johnny Whitefeather e Martin Sheen e Ronny Cox nei panni rispettivamente di Dante D’Enzo e Tom Stevens.

La trama del film Immagina che: un film sulla necessità di tornare a vedere con gli occhi dei bambini

In Immagina che, Evan è un brillante uomo d’affari, separato dalla moglie e con una figlia di nome Olivia. La piccola, trascurata dal padre proprio a causa del lavoro, ha un super potere sbalorditivo: riesce a prevedere i fatti finanziari in maniera incredibilmente precisa. Il padre, inizialmente incredulo, inizia a interessarsi sempre di più a questo super potere e trascorrere più tempo con la figlia. La piccola racconta di essere in contatto con regine di mondi lontani che riesce a vedere solo dopo aver ballato sotto una coperta di lana, proprio dopo la danza, le riferiscono delle informazioni sulla finanza.

I due non sbagliano un colpo ed Olivia, per trascorrere più tempo con il padre, continua a praticare questo bizzarro rituale, l’uomo però non è interessato alla figlia, come potrebbe sembrare, ma alla sua strana coperta. John, un collega dell’uomo, invidioso del suo successo lo spia per venire a conoscenza di questo suo segreto: inizia a fare ricerche e scopre che la coperta è di origine indiana. Si reca a questo punto presso una tribù per acquistarne una nuova. Evan invece, ossessionato dal desiderio di possedere la coperta della figlia, si introduce nella sua abitazione di notte e la ruba: venendo scoperto, Olivia, delusa, gli consegna la coperta decidendo di non volerlo vedere mai più…











