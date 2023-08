Immagini Auguri Buon Ferragosto 2023/ Foto da inviare: fuochi d’artificio e spiagge (14 agosto)

IMMAGINI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2023 DA MANDARE VIA SOCIAL

Sole, mare, onde, conchiglie, grigliate, tramonti e fuochi d’artificio: sono alcune dei soggetti che potete trovare nelle immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023, a cui potete anche associare delle frasi per creare delle vere e proprie cartoline. Le strade in cui veicolare i vostri auguri sono diverse, chiaramente non solo social, anche se questo resta lo strumento più rapido. Inoltre, vi consente di raggiungere chiunque in poco tempo e di dare pure libero sfogo alla vostra creatività. Facebook, Instagram, X, ex Twitter, e ovviamente WhatsApp: a voi la scelta a seconda anche del destinatario.

Auguri Buona Vigilia di Ferragosto 2023/ Frasi via WhatsApp "Sorrisi, risate e divertimento..."

Quindi, mettetevi comodi perché vogliamo agevolarvi il compito con alcune proposte. Così non dovete impazzire tra ricerche, ma pensare solo a selezionare le immagini, foto o gif per amici, parenti e colleghi. C’è poi un’ulteriore alternativa che vi rende protagonisti delle immagini: potete scattare delle fotografie dal posto in cui dovete trascorrere il Ferragosto, magari una spiaggia, un paesaggio o la grigliata, aggiungendo una scritta e rendendo così originali le vostre immagini di auguri di Buon Ferragosto 2023.

Immagini auguri di buon Ferragosto 2023/ Sole e mare: tutte le foto e i video da inviare

IMMAGINI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2023: COME SCARICARLE

Anche il Ferragosto 2023 è un’occasione per staccare la spina dallo stress quotidiano e dal lavoro per rinfrescarsi in questa calda estate. Ancor meglio se siete già in ferie. Per fare gli auguri di Buon Ferragosto 2023 ci sono immagini divertenti da scaricare e inviare, magari anche colorate per ravvivare queste giornate estive. Quello che dovete fare è semplicemente scegliere, poi procedere con il download. A tal proposito, ne approfittiamo per darvi qualche consiglio.

Se siete arrivati su questa pagina dal vostro smartphone o tablet, allora dovete tenere premuto lo schermo sulle immagini prescelte, quindi salvarle, recuperarle dalla galleria del vostro dispositivo e poi procedere con la pubblicazione. Potreste aggiungere una frase o procedere con l’invio senza, puntando tutto sull’immagine. Se invece vi trovate al pc, dovete effettuare il clic col tasto destro del mouse e recuperare le immagini di Buon Ferragosto 2023 dalla cartella di download del vostro pc, per poi procedere con il caricamento delle stesse sulle piattaforme prescelte.

Frasi di auguri buon Ferragosto 2023/ "Vivete come se fosse sempre estate"

GUARDA QUI SOTTO LE IMMAGINI DI BUON FERRAGOSTO: IDEE PER GLI AUGURI













© RIPRODUZIONE RISERVATA