Immagini auguri Buona Befana, Epifania 2024/ Gif, foto e video da allegare ai messaggi su WhatsApp

Nella giornata di domani, sabato 6 gennaio 2024, si celebra l’Epifania, ovvero la tanto “temuta” festa che chiude il periodo natalizio, ma che rappresenta comunque un’ottima occasione per fare gli auguri per una buona befana ed Epifania 2024 a tutti in nostri amici e parenti, magari tramite delle belle immagini e foto. Oltre a questa, ovviamente, però, consigliamo anche di allegare alla foto una frase o un pensiero per strappare a chi riceverà i nostri speciali auguri una risata o un sorriso!

Come sempre, nel corso della giornata dell’epifania noi de ilSussidiario.net vi seguiremo e vi consiglieremo diverse carrellate di immagini per gli auguri di una buona befana ed Epifania 2024, appositamente e meticolosamente scelte tra le tantissime presenti online. A voi lettori, dunque, non resterà che scegliere la più bella o le più belle, per poi tenerle premute a lungo (o utilizzare il tasto destro del mouse al computer) e salvarle nel proprio dispositivo, inviandole infine a chi vogliamo omaggiare di un pensiero tramite WhatsApp o i profili social. Oltre alle immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024 vi consiglieremo, in alcuni casi, anche dei simpatici video, oppure delle GIF, sempre utili per allegarle ai messaggi di auguri, rendendoli però ancora più simpatici ed unici!

Dove trovare le immagini per gli auguri di Buona Befana ed Epifania 2024

A chiunque desiderasse scegliere personalmente le migliori immagini per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024, invece, suggeriamo di utilizzare soprattutto Google, con alcune parole chiave come “auguri befana”, oppure “auguri epifania” o “buona befana”. In alternativa, tantissime immagini diverse e particolari so potranno trovare anche su tutti i maggiori social, ma soprattutto su Twitter (che ora si chiama X). Infine, che cercasse delle GIF a tema epifania, oltre alle immagini per gli auguri di buona befana e buona Epifania 2024, potrebbe ricorrere direttamente a WhatsApp, accedendo al database delle GIF cliccando sull’apposito pulsante che si trova nella stessa schermata in cui si trovano le emoji. Di seguito, invece, vi proponiamo la nostra prima carrellata di immagini, alla quale seguiranno diverse altre serie di immagini, foto, video e disegni!

Buona fortuna a tutti e buona befana #leredita pic.twitter.com/E7A7l0jamp — BlancheNeige 👱🏻‍♀️ (@laneve_bianca) January 5, 2023

#SeraDEpifania a #SalaLettura

LA BEFANA

di Lucio Pisani

Stasera

il bambino non vuole dormire

gli han detto domani

verrà la Befana

coperta di tempo

pesante di doni

verrà a premiare

fra tutti i più buoni.

Stasera il bambino non vuole dormire

inizia un’attesa

comincia a soffrire. pic.twitter.com/6eXOSXSRkm — ROSA CARLUCCI (@rossapia) January 5, 2023

“EPIFANIA” Il dipinto a tempera e olio di Gentile da Fabriano fu realizzato nel 1403 su commissione degli Strozzi per la chiesa di Santa Trinità a Firenze, che stava ultimando Lorenzo Ghiberti , e fu pagato ben 150 fiorini d’oro. pic.twitter.com/i9fxos6U17 — Alexandra Pivaral de Powers ‎ن 🔻 (@AlexPivaral47) January 3, 2023













