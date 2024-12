Con le ore da qui al Capodanno 2025 che stingono, entra sempre più nel vivo la nostra sempre eterna caccia ai migliori spunti – tra frasi, citazioni, immagini e gif – per i vostri auguri buon anno nuovo che dovrete fare esattamente (oppure, in caso di interruzioni delle linee, qualche minuto dopo) allo scoccare della mezzanotte del primo gennaio che ci permetterà di archiviare definitivamente questo complesso 2024 nella speranza che l’anno nuovo porti tante bellissime novità: un buon modo per auspicare le migliori delle alternative per i prossimi 365 giorni sono – ovviamente – proprio gli auguri buon anno che vi aiuteranno anche a far sentire apprezzato e pensato il vostro destinatario!

Prima di lasciarvi con una prima carrellatina di frasi di auguri buon anno nuovo, ci teniamo a soffermarci un attimo sulle immagini per dirvi che – oltre ovviamente agli spunti che trovate già pubblicati alla fine di questo articolo – con una rapida ricerca sul web potrete trovare decine e decine di altre proposte: il primo posto da controllare sono ovviamente i social, ma d’altra parte poterete anche rivolgervi semplicemente a Google Immagini cercando alcune parole tipiche del periodo di Capodanno come i calici pieni di spumante, i fuochi d’artificio o anche la sola scritta ‘2025’!

Frasi e citazioni letterarie per i vostri auguri buon anno nuovo e Capodanno 2025: da Pavese a Leopardi, i nostri suggerimenti

Detto questo, lasciamo da parte le immagini per passare subito a qualche originale spunto per le frasi di auguri buon anno nuovo e Capodanno 2025 partendo immediatamente da una famosa citazione al grandissimo Cesare Pavese che disse: “L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante“; mentre il collega tedesco Friedrich Hebbel in un’altra occasione disse: “Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più“.

Proseguendo con questo filone ‘letterario’ per i vostri auguri buon anno nuovo vi suggeriamo anche un’altra famosissima frase del nostrano Giacomo Leopardi: “Passeggere: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? Venditore: Speriamo“; che ben si ricollega alle parole di Victor Hugo: “Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore“.

La metafisica di #Ferrara.

L’anno cambierà se cambieranno le persone.

Di nuovo auguri a tutti. O quasi. #Capodanno pic.twitter.com/tkkW5pL9xc — 𝓐𝓷𝓷𝓪🧘‍♀️ (@4everAnnina) January 1, 2023

Buon Anno

a chi nonostante i duri colpi della vita,

trova ogni giorno la forza per continuare a lottare, a sperare, a sorridere e a credere che sotto questo cielo prima o poi ci sarà un po’di felicità anche per lui..

Cit. Vivissimi auguri a Tutti 🎀 pic.twitter.com/mtj29Mt3fY — coccinella53 (@coccinella53) December 30, 2020