In Lombardia nasce il Cluster della cosmesi/ Cremona: “Sinergia fra aziende, associazioni e scuola”

In regione Lombardia nasce il Cluster della cosmesi. A comunicarlo nella giornata di ieri è stato il portale Lombardianotizie.online, sottolineando come la sede sarà in quel di Cremona. L’annuncio è stato dato da Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, in occasione del tour PR FESR 2021-2027 ‘Milioni di opportunità per imprese ed enti del territorio lombardo’, nella tappa proprio di Cremona. Il cluster della cosmesi rappresenta un network di aziende, ma anche istituzioni, centri di ricerca e associazioni, che già oggi sono delle realtà affermate nel cosiddetto di ‘Distretto di Crema’. Obiettivo, agevolare la condivisione di conoscenze ma anche l’accesso a delle risorse specializzate, nonché favorire la creazione di sinergie fra i vari attori protagonisti del settore della cosmesi di regione Lombardia.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, guerra Israele, Biden: “Stop a fornitura armi se attaccate Rafah”

Inoltre Lombardianotizie.online sottolinea come ci sarà una forte connessione fra il cluster e il mondo della scuola, delle accademie e dei corsi università, una sinergia che assicurerà il successo dello stesso. L’assessore all’Università, nel presentare il cluster della cosmesi lombardo, ha illustrato anche l’obiettivo del tour, ovvero, dare visibilità a quelle opportunità che sono offerte grande ai fondi FESR che corrispondo a circa 2 miliardi di euro, con l’obiettivo di promuovere il sistema produttivo regionale, favorire gli investimenti in ricerca, tecnologia e innovazione, e sostenere le piccole e medie imprese locali.

SANITÀ/ Titolo di studio, stile di vita, mortalità: i numeri che danno torto alle nonne

IN LOMBARDIA NASCE IL CLUSTER DELLA COSMESI: “LA PROVINCIA DI CREMONA…”

Alessandro Fermi ha sottolineato quanto sia importante rafforzare il legame fra la regione e i territori, di modo da favorire la crescita economica “La provincia di Cremona, in particolare, deve ambire a superare i risultati della programmazione passata, continuando a beneficiare degli investimenti regionali per stimolare lo sviluppo e la competitività locali”.

La creazione del Cluster della Cosmesi in quel di Cremona, è senza dubbio un’opportunità unica e significativa di crescita per tutto il settore cosmetico lombardo, e conferma l’impegno della regione nello sviluppo economico e nell’innovazione.

Festa della mamma 2024: perché cade la seconda domenica di maggio?/ Cenni storici e origini della festività

© RIPRODUZIONE RISERVATA