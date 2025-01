Nella tarda nottata di oggi – lunedì 27 gennaio 2025 – un incendio ha coinvolto e quasi interamente distrutto il municipio di Avenue Daumesnil nel 12esimo arrondissement di Parigi costringendo i Vigili del fuoco ad un lungo ed estenuante lavoro che è durato più di tre ore: il fumo e il forte odore di bruciato ha allertato i residenti poco prima delle 3 di notte e nell’arco di pochissimi minuti i Vigili del fuoco di Parigi erano già arrivati sul luogo con circa 150 unità e una 60ina di mezzi tra autopompe e veicoli di servizio; mentre attorno alle 7 del mattino la situazione sembrava essere già sotto controllo salvo la caduta di alcuni materiali incandescenti.

Fortunatamente, nonostante l’incendio abbia riportato alla memoria dei parigini quando accaduto alla famosissima cattedrale di Notre-Dame distrutta nel 2019 e solo recentemente riaperta al pubblico, la situazione sembra essere meno grave e non sembra che si siano registrate vittime o feriti: per ora restano ancora incerte le cause che hanno dato origine al fuoco, ma resta certo – e solo le indagini potranno chiarirlo – che da diverso tempo il municipio (e qui torna ancora più alla mente Notre-Dame) fosse al centro di ampi lavori di manutenzione.

Cosa sappiamo fino ad ora sull’incendio divampato nel municipio del 12esimo arrondissement di Parigi

Dalle primissime informazioni raccolte dai Vigili del fuoco e dagli inquirenti, l’origine dell’incendio sarebbe da ascrivere all’area del tetto del municipio, mentre la principale ‘vittima’ delle fiamme è stato il famoso campanile altro più di 30 metri eretto nell’ottocento e vero e proprio simbolo della 12esima municipalità parigina: attualmente – vale la pena ripeterlo – le fiamme risultano essere state completamente domate, mentre i Vigili del fuoco continuano a presidiare costantemente l’area.

Da un lato – infatti – il 12esimo municipio di Parigi deve essere completamente liberato dall’enorme mole di acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento, così come devono essere messe in salvo le numerose opere d’arte contenute all’interno dell’edificio; mentre dall’altro lato resta ancora alto il rischio di un eventuale crollo del campanile che da tempo era osservato speciale proprio per il rischio di possibili cedimenti.

Un violent incendie a eu lieu cette nuit à la mairie du 12e arrondissement de Paris. La flèche du bâtiment, fragilisée, menace de s’effondrer. pic.twitter.com/RRXBWObfUE — Luc Auffret (@LucAuffret) January 27, 2025