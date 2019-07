Incendio Siniscola, Sardegna invasa dalle fiamme/ Video, Canadair bloccati per vento

Prosegue da ore ormai il vasto incendio a Siniscola a Monte Pizznnu, in provincia di Nuoro, con l’area nord della Sardegna invasa dalle fiamme come purtroppo molto spesso accade in ogni stagione estiva dell’Isola: il rogo ha attraversato e raggiunto la Statale 131 DCN tra Nuoro e Olbia che ora ovviamente è stata bloccata dalle autorità per evitare disagi e pericoli per i cittadini in viaggio. Il vasto incendio esploso nelle scorse ore (e senza ancora una spiegazione sulle cause e gli eventuali responsabili, ndr) è divampato anche e soprattutto per la spinta del vento maestrale che in queste ore si è sollevato ancor più prepotentemente sul Nuorese rendendo anche molto più complessi gli interventi dei Canadair in volo sull’area incendiata. Fin dalle prime luci del mattino sul posto hanno operato due Canadair e tre elicotteri della flotta regionale antincendi che hanno contenuto al minimo l’incendio senza però riuscire ad estirparlo definitivamente. Non solo, questa mattina inoltrata i mezzi aerei sono stati costretti a ritirarsi dopo qualche ora a causa delle condizioni proibitive del forte vento di maestrale che continua a soffiare sul nord della Sardegna.

INCENDIO A SINISCOLA, EVACUATE 15 FAMIGLIE

Da ore sul posto a Siniscola hanno operato 25 squadre a terra tra Corpo Forestale, Agenzia Forestas e volontari e sette squadre dei vigili del fuoco: l’incendio prosegue la sua forza, anche se diminuita rispetto a ieri sera, e per questo motivo nella notte sono state evacuate 15 famiglie nella frazione di Murtas Artas, oltre ad alcuni capannoni agricoli interessati e lambiti dalle fiamme. Stando ad una primissima stima fatta dalle autorità sarde, nell’incendio di Siniscola sarebbero già andati “in fumo” qualche centinaio di ettari di macchia mediterranea. Ancora poco fa l’annuncio del Centro di Coordinamento regionale della linea di spegnimento degli incendi boschivi «a causa di una forte turbolenza i Canadair Can 8 e Can 11 lasciano la zona delle operazioni fino al miglioramento delle condizioni meteo. Lasciano anche gli elicotteri regionali di Anela e Ala’ mentre Eli-Farcana prosegue operazioni di spegnimento di fiamme ancora attive». Secondo il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris «Il vento soffia ancora molto forte» e per questo si è deciso per l’evacuazione di quelle 15 famiglie.

#29luglio, i #vigilidelfuoco sono al lavoro da ieri sera a Siniscola (NU) per un vasto #incendio di vegetazione. Evacuati precauzionalmente tre nuclei famigliari, chiusa la SS131. Due #canadair e tre elicotteri regionali impegnati da stamattina nelle operazioni di spegnimento pic.twitter.com/XymC5wXftG — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 29, 2019





