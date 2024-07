Autostrada A1 incidente avvenuto a mezzogiorno circa nel tratto tra le uscite di Arezzo e Valdarno, tre veicoli coinvolti e tre feriti in codice giallo trasportati d’urgenza in ospedale. Traffico congestionato in entrambe le direzioni ma particolarmente verso sud dove gli automobilisti sono stati bloccati per ore in una coda di 10 km e c’è stato bisogno di intervenire per distribuire bottigliette d’acqua viste le alte temperature. Lo scontro che sta provocando forti disagi con ripercussioni per tutto il tratto autostradale Milano-Napoli si somma all’elevato traffico dovuto al periodo estivo a causa degli spostamenti per le vacanze.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, oltre alle ambulanze e ai Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, anche il personale di Autostrade Spa che ha pubblicato una nota: “E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda” vista la presenza sulla carreggiata di famiglie con bambini piccoli. Inizialmente sulla corsia in direzione Roma il traffico risultava scorrevole, ma poi la situazione si è complicata per via dei rallentamenti provocati da curiosi.

Incidente Autostrada A1 uscita Valdarno, 10 km di coda in direzione sud, distribuite bottigliette d’acqua agli automobilisti

Incidente Autostrada A1 Milano-Napoli questa mattina ha provocato forti disagi sulla viabilità del tratto Arezzo Valdarno in entrambe le direzioni sia verso Bologna dove è avvenuto lo scontro sia verso Roma per curiosi. La lunga coda è arrivata in poco tempo a più di 10 km verso le ore 13 con automobilisti bloccati sotto al sole e c’è stato bisogno del personale di Autostrade per garantire la distribuzione dell’acqua alle famiglie con bambini.

I veicoli coinvolti nell’incidente sull’Autostrada A1 sono tre e altrettante le persone ferite che sono state trasportate d’urgenza negli ospedali La Gruccia del Valdarno e al San Donato di Arezzo. Si tratta di due uomini di 37 e 54 anni e una donna di 39 anni, tutti e tre in codice di gravità giallo. Le ripercussioni sul traffico si sono verificate anche sulle strade statali circostanti, in alcuni tratti congestionate per via delle auto che hanno preferito uscire deviando il percorso data la coda chilometrica. Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.