Previsioni traffico autostrade 20-21 luglio/ Primo weekend da bollino rosso dell’estate (utlime notizie oggi)

WEEKEND 20-21 LUGLIO 2024 DA BOLLINO ROSSO SECONDO LE PREVISIONI TRAFFICO AUTOSTRADE

Il weekend del 20 e del 21 luglio combacerà con il primo grande esodo di questa estate 2024 secondo il bollettino e le previsioni per il traffico delle autostrade. Saranno infatti milioni gli italiani che si metteranno in viaggio con le proprie auto, percorrendo le principali arterie d’Italia per raggiungere le varie località di villeggiatura come la riviera adriatica, ma anche il Veneto, la Liguria, la Toscana e via discorrendo. Secondo quanto segnalato dalle autorità, la giornata di domenica 21 luglio sarà da bollino rosso per tutte le 24 ore, mentre sabato 20 luglio sarà da bollino rosso al mattino, per poi divenire giallo, con le previsioni per il traffico autostradale in diminuzione, nel pomeriggio.

Attenzione in particolare alle autostrade A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto, quelle che collegano le regioni del nord con le località di mare della costa tirrenica o adriatico. Sotto la lente di ingrandimento anche l’autostrada A4, la Milano-Venezia, che porta non soltanto alle località balneari come Jesolo, Bibione, Carole e Lignano Sabbiadoro, ma anche a Venezia, frequentata da milioni di turisti ogni anno, senza dimenticare le mete estere, con Croazia in primis. Inoltre, l’A4 è quella che permette di raggiungere il lago di Garda e che si dirama poi verso il Trentino e il valico del Brennero, altro snodo cruciale tenendo conto dei turisti stranieri, secondo le previsioni del traffico autostrade.

PREVISIONE TRAFFICO AUTOSTRADE 20-21 LUGLIO: COSA SUCCEDERA’ NELLE PROSSIME ORE

Per quanto riguarda le previsioni del traffico delle autostrade per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio, in mattinata non sono previste particolari situazioni problematiche, mentre il traffico aumenterà con il passare delle ore, soprattutto in serata, quando faranno le valigie coloro che staccheranno dal lavoro, anche per farsi magari solo un weekend al mare. La situazione peggiorerà nettamente nella giornata di domani, sabato 20 luglio, con previsioni di traffico sulle autostrada già dalle prime ore del mattino.

Molti coloro che lasceranno le principali città del nord, a cominciare da Milano e Torino, per raggiungere il mare, con focus in particolare sulle direttive di cui sopra, quindi A1, A4 e A14. Infine le previsioni del traffico autostrade per domenica 21 luglio, quando è sconsigliato mettersi in viaggio al mattino, mentre sarebbe meglio partire dopo pranzo, quando il traffico viene dato in attenuazione.

PREVISIONE TRAFFICO AUTOSTRADE 20-21 LUGLIO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI E LE RACCOMANDAZIONI

Come per ogni weekend, anche per quello in arrivo è previsto il divieto della circolazione dei mezzi pesanti, precisamente fino alle ore 16:00 di sabato e fino alle 22:00 di domenica. Ovviamente le raccomandazioni per chi vuole mettersi in viaggio sono sempre le stesse, a cominciare dall’effettuare un controllo della propria auto, soprattutto per quanto riguarda le gomme, e il livello dell’olio.

Occhio anche al liquido lavavetri, che potrebbe rivelarsi quasi vitale in determinate condizioni, e nel contempo, si sconsiglia vivamente di sovraccaricare l'auto. Secondariamente, è bene fermarsi qualora vi sentiste stanchi, evitando di incappare in un pericoloso colpo di sonno, con tutto ciò che ne consegue. Infine, fondamentale rispettare il codice della strada, a cominciare dai limiti di velocità, la distanza di sicurezza dalle altre vetture, e il non mettersi alla guida dopo aver bevuto.











