Incidente drammatico avvenuto nelle scorse ore in quel di Catanzaro: purtroppo ci sono delle vittime. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, così come riportato dai colleghi di Fanpage, una vettura con a bordo cinque persone, tutte di giovane età, avrebbe preso fuoco dopo essere uscita fuori strada e per due degli occupanti non vi è stato purtroppo nulla da fare. L’esatta dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si sa che l’incidente si è verificato nella notte scorsa, quindi fra lunedì 23 e martedì 24 dicembre 2024, presso il comune di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.

Sull’auto vi erano appunto cinque ragazzi, e la vettura stava percorrendo una strada in località Guarna, quando è uscita dalla corsia. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, se un colpo di sonno, un guasto, la distrazione o magari l’alta velocità, fatto sta che l’auto ha sterzato bruscamente lasciando la sede stradale, per poi schiantarsi in maniera molto violenta, prendendo fuoco. Un impatto devastante visto che le fiamme si sono propagate nel giro di pochi istanti, e purtroppo due ragazze hanno avuto la peggio.

INCIDENTE CATANZARO: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Entrambe sono infatti rimaste intrappolate nell’auto, morendo, anche se non è ben chiaro se siano decedute per le ustioni o per il precedente colpo subito. Secondo quanto scrive Fanpage una delle due vittime sarebbe minorenne, avrebbe quindi meno di 18 anni, e quando i soccorritori si sono recati sulla scena dell’incidente si sono trovati di fronte una scena straziante: gli uomini del 118 hanno subito capito che per le due ragazze non vi fosse nulla da fare, di conseguenza ne è stata decretata la morte sul colpo.

In ogni caso toccherà all’autopsia stabilire le esatte cause del decesso. Feriti gli altri tre ragazzi presenti sull’auto, compreso il guidatore, che sono riusciti comunque a lasciare l’auto prima che la stessa prendesse fuoco, e che sono stati controllati dagli uomini del personale sanitario: non sono chiare le loro condizioni fisiche ma in ogni caso non dovrebbero destare particolare preoccupazione.

INCIDENTE CATANZARO OGGI, IERI LA MORTE DI UN 35ENNE A MILANO

Fra gli incidenti mortali, oltre a quello di Catanzaro, segnaliamo anche quello avvenuto in provincia di Milano, dove un 35enne originario di Bollate ma di Garbagnate Milaese ha perso la vita. L’episodio è avvenuto di preciso domenica scorsa, 22 dicembre, ma è divenuto cronaca solamente nella giornata di ieri.

In quel di Cesate, sempre nel milanese, l’uomo era a bordo della propria auto, un SUV modello Kia Sportage, quando ha tentato un sorpasso che però si è concluso in tragedia: ha infatti centrato frontalmente un’altra vettura con a bordo un 63enne e una donna di 50 anni, un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Riccardo Tirloni, come si chiamava la vittima, è stato soccorso ancora in vita ma trasportato in ospedale è deceduto poco dopo.