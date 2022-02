Incidente Gianni Morandi, cos’è successo?/ “Volato dentro un braciere, piangevo e…”

INCIDENTE GIANNI MORANDI, COS’È SUCCESSO?

Dopo l’incidente di un anno fa, Gianni Morandi torna in gara a Sanremo con il brano “Apri tutte le porte“. Il Gianni nazionale archivia così un momento difficile, vissuto dopo il terribile inconveniente pirico dell’11 marzo 2021. Durante la presentazione della canzone “L’allegria“, scritta per lui da Jovanotti, il cantante dal Parco Lambro di Milano ha ricordato quell’attimo atroce, parlando di un braciere di un metro per un metro dove era solito buttare sempre i rami secchi e del quale aveva fatto anche un video pochi minuti prima che accadesse tutto.

Ecco cosa avvenne: “Dieci minuti dopo, questo gran fuoco si è un po’ calmato, però era rimasto fuori un pezzo di legno verde che avevo tagliato la mattina e cercando di spingerlo dentro, prendo questo forcale, spingo e non andava giù… Poi, appoggio il telefonino, mi tolgo i guanti – perché avevo anche dei guanti a protezione, però forse meglio così perché si sarebbero impiastricciati con le mani – e la seconda volta che spingo… Voom! Il forcone passa di là e io volo dentro, dentro questo braciere…”.

INCIDENTE GIANNI MORANDI: IL RUOLO DELLA MOGLIE ANNA DAN

Attraverso le parole di Gianni Morandi, continuiamo a rivivere il momento dell’incidente del marzo scorso: “Ho avuto un attimo ‘oddio, oddio cosa faccio’ e per venir fuori, non so cosa m’ha fatto venir fuori. Qualcuno mi ha guardato dal cielo. Insomma, alla fine, aggrappandomi a un ramo ancora bruciacchiato sono uscito e mi sono buttato su questo prato… Urlavo, per andare a casa (a pochi passi, ndr) ci ho messo venti minuti e piangendo come un matto… Una volta rientrato in casa, ho detto a mia moglie Anna di tagliare i ‘brandelli’. Ma lei ha capito che era una cosa grave e ha chiamato l’ambulanza”.

Dopo mesi difficili, Gianni Morandi per fortuna sembra essere definitivamente guarito ed è ora pronto a tornare sul palco dell’Ariston, 57 anni dopo la sua prima volta.



