Gravissimo incidente avvenuto nelle scorse ore in quel di Latina, uno scontro che ha purtroppo causato la morte di due persone, due giovani, e il ferimento di altre tre. Ne parlano stamane diversi media, a cominciare da LatinaToday, che racconta di un drammatico incidente avvenuto la notte scorsa, a cavallo fra i due mesi, lungo la strada Acqua Alte, vicino a Borgo Podgora verso Cisterna. Non è ben chiaro cosa sia accaduto ma si sa con certezza che sono state ben 4 le vetture rimaste coinvolte, e il tutto sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle ore 13.00 dell'1 agosto 2024

In base ad una prima ricostruzione sarebbe accaduto di preciso qualcosa di poco chiaro fra una Toyota CH-R e una minicar, guidata quest’ultima da un ragazzo minorenne, di 16 anni. Sul SUV giapponese viaggiavano cinque ragazzi, e lo stesso sport utility vehicle avrebbe urtato la piccola vettura per poi scontrarsi con un albero. L’auto, totalmente incontrollabile, ha quindi invaso la carreggiata opposta andando a scontrarsi con altre due auto.

Covid può causare perdita improvvisa dell'udito/ Il nuovo studio: “Rischio tre volte superiore”

INCIDENTE LATINA: COSA E’ SUCCESSO?

Immediata è stata la messa in moto dei soccorsi, che si sono recati sul luogo segnalato con gli uomini del 118 ma anche i vigili del fuoco per aiutare nell’operazione di soccorso, nonché le forze dell’ordine per indagare e nel contempo consentire la circolazione sulla strada del disastro.

Ad avere la peggio sono stati i cinque ragazzi presenti sulla Toyota CH-R: due sono stati estratti purtroppo senza vita, mentre gli altri tre sono rimasti feriti e si trovano attualmente ricoverati in vari ospedali della zona. Fortunatamente illesi invece gli altri coinvolti, leggasi il guidatore della Minicar, nonché quelli delle altre due vetture. Sull’incidente di Latina sta indagando la polizia che ha effettuato tutti i rilievi sul luogo incriminato per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Previsioni meteo, allerta caldo 1 agosto 2024/ 12 città da bollino rosso: quando arriva l'aria fresca?

INCIDENTE LATINA: UNA BRAVATA DA CHI GUIDAVA LA CH-R?

Non è da escludere, alla luce dei fatti emersi, una qualche “bravata” da parte del guidatore della CH-R, ma si tratta di una ipotesi senza alcuna conferma, anche perchè l’incidente di Latina potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico o magari da un malore, o ancora, da un colpo di sonno, anche se solitamente si verificano all’alba. Toccherà al pubblico ministero, Giuseppe Bontempo, recatosi nella notte in strada Acque Alte, a stabilire nel dettaglio con successo, fatto sta che sulle strade pontine si continua a morire.

Soltanto il 30 luglio scorso, due giorni fa, era morto un motociclista di anni 47 dopo che un camionista di 30anni gli era piovuto addosso. Dopo indagini è risultato che il guidatore del mezzo pesante fosse positivo al consumo di droga, ed è stato quindi arrestato ai domiciliari. Una vicenda che ha indignato l’opinione pubblica visto che la morte del 47enne si sarebbe potuta evitare.