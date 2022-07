Incidente Piacenza: Volvo a tutta velocità contro auto polizia/ Il video choc sull’A1

Incidente stradale choc avvenuto ieri lungo l’autostrada A1, all’altezza di Piacenza: un’auto ha centrato in pieno una volante della polizia stradale che si era posizionata al centro della carreggiata per bloccare il traffico per via di un altro scontro verificatosi lungo la stessa tratta. Non è ben chiaro come mai l’automobilista non si sia fermato allo stop, forse era distratto, fatto sta che un uomo a bordo di una Volvo station wagon di colore azzurro/blu, ha centrato in pieno, a tutta velocità, la Bmw della polizia stradale, distruggendone completamente il retro.

Lo scontro, come si vede anche dal filmato che trovate più in basso, pubblicato in rete, è avvenuto all’altezza dello svincolo fra l’A1 e l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano, e solo per miracolo i due agenti della polizia sono rimasti illesi: nel video si vedono infatti gli stessi correre via dal proprio mezzo dopo essersi accorti che l’auto che stava sopraggiungendo a tutta velocità non aveva intenzione di fermarsi. La polizia aveva bloccato il traffico in quanto in precedenza si era verificato un altro grave incidente lungo l’autostrada A1, che vedeva coinvolto un tir che trasportava collettame all’altezza del chilometro 90, sempre in direzione Nord.

INCIDENTE PIACENZA, VOLVO CONTRO AUTO POLIZIA: IGNOTE LE CAUSE DELLO SCONTRO

Visto il carico pesante la viabilità è rimasta bloccata per diverse ore, di conseguenza le forze dell’ordine sono state costretta ad intervenire per bloccare le auto, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Dopo il secondo scontro, riportano i colleghi di Fanpage, il traffico è stato deviato sulla via Emilia, provocando numerosi disagi e code fra le strade della zona.

Restano ignote le cause dell’incidente di Piacenza fra la Volvo e la volante della polizia, anche perchè, nel video qui sotto, si vede come l’auto non abbia dato alcun segnale di rallentamento, tirando dritto per la sua strada: forse l’automobilista alla guida era distratto o magari è stato colto da un colpo di sonno o da un malore, che gli hanno impedito di frenare. In corso la ricostruzione completa di quanto accaduto.

