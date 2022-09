Incidente Quartararo Marquez, Aragon/ Video MotoGp: Yamaha rimbalza, escoriazioni e…

«Dovrò fare dei sorpassi aggressivi. E se ci sarà bisogno di un contatto, lo faremo». Detto fatto, peccato che Fabio Quartararo per l’incidente con Marc Marquez alla curva 3 abbia concluso subito al via la sua gara del Gp di Aragon 2022 di MotoGp. Si era spento da poco il semaforo di Aragon e il francese, non partito al meglio, è scivolato sull’asfalto. La sua Yamaha è rimbalzata, fortunatamente non colpendolo. Nessuna conseguenza fisica per Quartararo (i problemi riguardano la classifica), che comunque ha riportato delle escoriazioni al petto, come si è visto quando si è aperto la tuta.

Tra l’altro, anche in scooter ha avuto un incidente, perché il suo manager, che lo stava accompagnando al centro medico per i controlli del caso, ha investito un commissario di gara, finito anche lui in infermeria. Tra l’altro, a pagare le conseguenze dell’incidente pure Marquez, la cui Honda ha riportato dei danni, in quanto un pezzo di moto di Quartararo si è infilato nel forcellone della moto. Quindi, ha sbandato, urtando Takaaki Nakagami, finito poi a terra a centro curva, con i piloti che sono stati bravi a schivarlo.

INCIDENTE QUARTARO MARQUEZ: LA DINAMICA

«Credo che Quartararo fosse attaccato a me e mi ha toccato cadendo. Nell’impatto un pezzo dell’abbassatore della moto di Fabio si è incastrato sulla mia gomma e quindi alla curva dopo ho perso la moto e ho causato la caduta di Nakagami. Meno male che nessuno si è fatto male, mi spiace anche per il commissario investito dal manager di Fabio», ha dichiarato Marc Marquez al termine della gara. Riguardo la dinamica dell’incidente, i piloti erano arrivati alla terza curva: Marquez era tallonato da Quartararo che voleva sorpassarlo. Il Cabroncito ha perso il controllo del posteriore, ancora non in temperatura, scodando in maniera vistosa.

Quartararo era troppo vicino, quindi lo ha colpito all’anteriore, finendo a terra con una scivolata lunghissima che gli ha appunto provocato molte ed estese abrasioni al torace. Per questo motivo si è dovuto sottoporre a medicazioni multiple. Nessun problema per Marquez, invece per Nakagami si sospettava avesse riportato una frattura a una mano, ma poi la radiografia ha fornito rassicurazioni, era solo un’abrasione profonda.

This is a great sight! 🙌 Battered and bruised but so thankful to see @FabioQ20 up, walking and relatively OK! 👍#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/gZByGgg6q9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022













