Incidenti oggi, 14enne morto a Palermo/ Scontro bus-auto a Milano: un decesso

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, e delle ultime ore, lo andremo a scoprire insieme su queste pagine. Come sempre facciamo il punto sugli scontri più gravi verificatisi sulle strade italiane e che hanno causato delle vittime, partendo da quanto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Palermo, dove ha perso la vita un giovane di soli 14 anni. Benny (Benedetto) Pensati, era stato vittima di un incidente lo scorso 9 dicembre lungo la strada statale 14, fra Bagheria e Ficarazzi, e dopo una ventina di giorni di agonia ha purtroppo esalato l’ultimo respiro.

Il ragazzino si trovava a bordo del suo scooter quando improvvisamente si è scontrato contro un’auto che procedeva nell’opposto senso di marcia, un impatto violentissimo che ha causato delle lesioni molto serie all’adolescente. Questi, soccorso in condizioni disperate, è stato in seguito ricoverato presso l’Ospedale Buccheri La Ferla in terapia intensiva, fino a che non è sopraggiunta la morte nella giornata di ieri. Numerosi i messaggi di cordoglio di parenti e amici sul web e i social nelle ultime ore in ricordo di un ragazzino che ha perso la vita troppo prematuramente.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO AUTOBUS-AUTO: MORTO 48ENNE

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto ieri in quel di Milano in via Benozzo Gozzoli. A morire in questo caso è stato un uomo di 48 anni che era a bordo di un’auto quando si è scontrato con un autobus: l’impatto, anche in questo caso è stato frontale, e non ha lasciato scampo all’automobilista.

Sul luogo segnalato sono state mandate quattro ambulanze e un’auto medica e quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato l’uomo già in arresto cardiaco. In seguito il 48enne è stato rianimato quindi trasportato presso l’ospedale San Carlo, dove però non si è più ripreso. Illeso invece il 46enne autista del bus Atm, portato in codice verde al San Carlo per accertamenti. Dalle prime indagini è risultato che l’auto avrebbe invaso la corsia del mezzo pubblico ma non è da escludere un malore.

