Incidenti oggi, 16enne morto a Bologna/ A Piacenza un 54enne deceduto SS 45

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 24 giugno 2023, su quali sono gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nelle ultime ore. Partiamo subito da quanto accaduto a Castello d’Argile, in provincia di Bologna, dove ha perso la vita un ragazzino di soli 16 anni. La vittima si chiamava Andrea Ciccone ed era rimasta coinvolta il 15 giugno scorso in un grave incidente stradale: era stato investito da un’automobile mentre stava giocando con un amico e una volta soccorso le sue condizioni erano apparse subito disperate. L’episodio si era verificato in via Europa Unita, e nonostante la bassa velocità il 16enne è caduto sbattendo violentemente la testa: era stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dove purtroppo ieri ha esalato l’ultimo respiro.

“Andrea caro – le parole del sindaco di Argile Alessandro Erriquez – mai avrei voluto rivolgerti questo saluto, a nome di tutta la comunità di Castello d’Argile. Hai lottato come un leone per tenerti aggrappato alla vita. Hai lottato come sapevi fare tu, quando volavi tra i pali per evitare il goal alla nostra mitica categoria 2007( «Cicco le para tutte«, dicevamo). Il destino, stavolta, è stato beffardo. Tanto beffardo da pietrificare il dolore che stiamo vivendo. Oggi (ieri ndr) ci resta la certezza che staremo vicino alla tua splendida famiglia, alle tue amiche, ai tuoi amici, per aiutarli ad affrontare il terribile vuoto che già si avverte. Ciao Cicco, ti voglio bene. Il tuo sindaco”.

INCIDENTI OGGI, 55ENNE MORTO IN FRIULI, UNA VITTIMA ANCHE A PIACENZA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, dove si è verificato un tamponamento fra due tir e una macchina lungo la strada provinciale 73 che ha causato la morte di una persona. La vittima, un uomo di 55 anni originario di Udine, era a bordo di un’autocisterna che trasportava gas, e sarebbe finito violentemente contro un tir, morendo di fatto sul colpo: i soccorsi che sono giunti sul luogo segnalato hanno lavorato a lungo prima di poter estrarre il corpo senza vita del camionista.

Infine, fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto a Bobbio, in provincia di Piacenza, dove ha perso la vita un uomo di 54 anni: la vittima avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo del proprio mezzo quindi sbandando e ribaltandosi lungo la strada statale 45 in Val Trebbia. L’elisoccorso era giunto sul luogo dello schianto ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constare il decesso dell’automobilista.











