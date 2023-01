Incidenti oggi, 21enne morta a Caserta dopo ribaltamento/ Un 63enne deceduto a Roma

Anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, scopriremo quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia. Fra gli scontri più drammatici registrati in queste ore sulle strade del nostro Paese vi è senza dubbio quello avvenuto a San Marcellino, paese in provincia di Caserta, dove una 21enne è deceduta e il fratello di 18 anni si trova invece in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto lungo la strada provincia che porta a Casapesenna, come riferito dai media locali, e a perdere la vita è stata Giovanna Vettoliere, passeggera di una Fiat 500 guidata dal fratello.

A bordo vi era anche una terza ragazza che invece ne è uscita praticamente illesa, salvo qualche contusione guaribile nel giro di pochi giorni. Stando alla ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Aversa, che stanno indagando sulla vicenda, la vettura avrebbe urtato il cordolo di una rotonda per poi ribaltarsi, e per la 21enne non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo. Rinvenuto ancora in vita invece il 18enne, che si trova attualmente al Moscati di Aversa, in prognosi riservata.

INCIDENTI OGGI, MORTO IL 63ENNE INVESTITO A ROMA

Fra gli altri incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche, quanto avvenuto a Roma, dove è morto un 63enne investito da un’auto. La vittima si chiamava Said Abdel Malak Saad Shawky, di professione fioraio, ed era stato travolto sulle strisce lo scorso 29 dicembre 2022, poco distante dal negozio che gestiva da diversi anni presso il II municipio della capitale.

Era stato ricoverato ancora in vita ma dopo una lunga agonia ha esalato l’ultimo respiro al policlinico Umberto I. Come ricorda RomaToday, l’uomo era stato investito alle ore 20:15 in vita Tripoli, all’altezza di via Tripolitania, travolto da una Opel Meriva guidata da un 54enne, che si era comunque fermato a prestare soccorso. Said era stato rinvenuto già in condizioni disperate e quindi trasportato d’urgenza al nosocomio universitario di viale Regina Margherita.

