Incidenti oggi, 55enne investito da tir a Palermo/ A Varese il decesso di una 62enne

Sono tanti gli incidenti che dobbiamo segnalarvi anche oggi, i più gravi che si sono verificati nelle ultime ore e che hanno provocato diverse vittime. Cominciamo dallo scontro avvenuto lungo la strada Palermo-Mazara del Vallo, dove è deceduto un uomo di 55 anni originario del capoluogo siciliano, tale Giuseppe Rizzo. L’uomo era a bordo di un’utilitaria quando, per cause in corso di accertamento, si è accostato ad un guardrail forse per un guasto.

Purtroppo per lui, in quegli istanti passava di lì un autotrasportatore che non l’ha visto, travolgendolo: dopo il violento impatto fra i due mezzi, il camion ha trascinato per una sessantina di metri l’auto. Quando sul luogo segnalato sono arrivati gli uomini del 118, nulla hanno potuto per salvare il signor Rizzo, che è morto a seguito del violento scontro che ha devastato completamente l’abitacolo. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il 55enne per un’ora prima di dover gettare la spugna. Sotto choc il camionista che è stato in seguito iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

INCIDENTI OGGI, 62ENNE MORTA A ROVELLO PORRO, 89ENNE DECEDUTO A BERGAMO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto sempre nella giornata di ieri al confine fra Rovello Porro e Saronno, in provincia di Varese (Lombardia). Una donna di 62 anni, Paolo Greselin, dipendente del comune di Rovello Porro, si trovava in sella sua bici in via Galilei quando è stata travolta da una auto: le sue condizioni fisiche sono apparse subito critiche, al punto che sul luogo si è recato l’elisoccorso, ma quando gli uomini del personale sanitario sono giunti nei pressi della zona dell’investimento, per la 62enne non vi era già più nulla da fare.

Nell’incidente è rimasta ferita una 23enne anche se in maniera non grave. Da segnalare infine, fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche la morte di un 89enne avvenuta ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, lungo la strada della Regina: un frontale fra due auto ha causato la morte dell’anziano automobilista deceduto sul colpo.











