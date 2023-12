Incidenti oggi, 40enne motociclista morto a Roma dopo frontale/ A Lentini deceduto un ragazzo

Come ogni giorno anche oggi, sabato 30 dicembre 2023, andremo a scoprire insieme quali siano stati gli incidenti più gravi verificatesi nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto a Roma dove ha perso la vita un motociclista sul Grande Raccordo Anulare. Nella giornata di ieri l’uomo alla guida della moto, un centauro 40enne, si è scontrato con un’auto per cause ancora in corso di accertamento, perdendo la vita pressochè sul colpo.

Terremoto Campi Flegrei/ Nel 2023 più di 6.000 movimenti tellurici nella zona flegrea

L’impatto, come scrive Fanpage, sarebbe stato violentissimo al punto che il motociclista, dopo l’impatto, sarebbe stato sbalzato dal suo mezzo finendo sull’asfalto. Ad assistere alla terribile scena numerosi automobilisti che si trovavano ieri sul Gra e che hanno poi dato l’allarme: nel giro di pochi minuti gli uomini del persone sanitario si sono recati sul posto, per poi prendere in carico il motociclista, apparso subito gravissimo. Dopo vari tentativi di rianimarlo alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, decretandone la morte sul posto: troppo gravi le ferite riportate.

Immagini auguri buon anno 2024/ Le foto migliori: “Un anno pieno di sorprese e indimenticabile”

INCIDENTI OGGI, UN GIOVANE MORTO A LENTINI

Fra gli incidenti più gravi segnalati oggi anche quello avvenuto lungo la strada Statale 385, presso il comune di Lentini, in provincia di Siracusa. L’episodio è accaduto di preciso nel bivio con la Strada Consortile 4 per Passo Martino, e anche in questo caso a rimanere coinvolte sono state un’auto e una moto: ad avere la peggio, come avviene pressoché sempre, è stato il motociclista, un giovane di Militello che ha perso la vita poco dopo il devastante impatto.

Sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118 anche con l’elisoccorso vista la gravità della situazione, ma anche in questo caso, come per il motociclista sul Gra, qualsiasi disperato tentativo di rianimare il giovane non è andato a buon fine. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, a cominciare da eventuali responsabilità fra la vittima e l’automobilista.

Auguri buon 2024 e felice anno nuovo/ Frasi: “Un nuovo capitolo della vita, un fresco inizio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA