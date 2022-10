Incidenti oggi, altro morto in A4: Bmw sotto tir a Portogruaro/ Impatto choc

Andiamo a scoprire assieme come ogni giorno anche oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia. Partiamo da quanto accaduto ieri sera sull’autostrada A4, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente terribile. Attorno alle ore 17:30 di ieri, nel tratto di strada compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste, un automobilista alla guida di una Bmw di colore bianco, si è scontrato violentemente contro un tir che in quel momento era di fatto fermo per via di alcuni rallentamenti. Il mezzo pesante trasportava legname, e l’auto è finita per più di metà sotto il rimorchio dello stesso, uccidendo sul colpo l’uomo alla guida. Immagini davvero drammatiche quelle circolanti subito dopo l’incidente, che ricordiamo, non è avvenuto oggi ma nella giornata di ieri.

In base ad una prima ricostruzione pare che l’uomo alla guida dell’auto non si sia accorto del tir fermo, finendogli addosso a velocità sostenuta. Immediato l’arrivo degli uomini del soccorso, con il 118 che si è presentato sul luogo segnalato con un’ambulanza e un elicottero, ma per l’uomo alla guida non vi è stato nulla da fare. Per estrarre la macchina da sotto il rimorchio si è reso necessario l’intervento della gru, mentre l’autostrada A4 è rimasta a lungo chiusa per appunto rimuovere i due mezzi incidentati e ripristinare la viabilità.

INCIDENTI OGGI, 68ENNE MOTOCICLISTA MORTO IN SARDEGNA

Non troppo distante pochi giorni fa avevano perso la vita sei persone, quattro ragazzi disabili e due responsabili, dopo che il furgone su cui viaggiavano si era scontrato violentemente contro un tir, una dinamica simile all’incidente avvenuto nelle scorse ore.

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello accaduto in Sardegna, precisamente sulla strada Tempio-Aglientu. In questo caso un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo fuori strada e morendo sul colpo. La vittima aveva 68 anni e si chiamava Marzio Arras, medico chirurgo in pensione. I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente poco dopo la chiamata non hanno potuto che constatare il decesso del centauro.

