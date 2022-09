Incidenti oggi, frontale a Roma: gravi padre e figlio/ Cuneo, auto fuori strada: un ferito

Il bollettino incidenti di oggi, lunedì 26 settembre 2022, restituisce una situazione ancora una volta drammatica sulle carreggiate d’Italia. In particolare, in provincia di Roma si è registrato un frontale fra due auto al chilometro 36 della statale Aurelia, più precisamente fra Ladispoli e Marina di San Nicola, avvenuto per cause ancora da accertare. Stando a quanto raccolto e diffuso dai colleghi di “Roma Today”, uno dei due veicoli era occupato da un unico guidatore, mentre sull’altro viaggiava una famiglia intera, composta da quattro persone: padre, madre e due bambini.

È stato necessario l’intervento in loco dei vigili del fuoco (oltre a quello dei carabinieri per i rilievi del caso, ndr) per estrarre dalle lamiere il conducente della Fiat Panda e il nucleo familiare che si trovava a bordo della seconda auto, per affidare poi tutti loro alle cure dei sanitari del 118. In particolare, il padre e uno dei due bambini avrebbero riportato ferite gravi e l’elisoccorso avrebbe trasportato il guidatore al policlinico “Gemelle”. Entrambi i minori, invece, sarebbero stati trasferiti in ambulanza presso il nosocomio “Bambino Gesù”.

BOLLETTINO INCIDENTI OGGI: AUTO FUORI STRADA, FERITO IL CONDUCENTE

Il bollettino incidenti oggi segnala anche la presenza di un sinistro verificatosi nel fine settimana in Piemonte, più precisamente in provincia di Cuneo, lungo la strada provinciale numero 26, a pochi passi dall’abitato di Revello. Nel dettaglio, un’automobile, per motivi ancora non chiari, ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e rovesciandosi su un fianco.

La persona che si trovava alla guida dell’auto avrebbe riportato ferite non gravi, stando a quanto dichiarato dai quotidiani locali, con l’équipe sanitaria del 118 che avrebbe attribuito al paziente un codice giallo. In loco si è registrato l’arrivo dei vigili del fuoco di Saluzzo e dei carabinieri, con l’intento di effettuare i rilievi del caso e, al tempo stesso, regolamentare il traffico veicolare.

