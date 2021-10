Inder eliminato da Amici 2021/ Anna Pettinelli lo manda via: “Mi hai deluso”

Inder è stato eliminato dalla scuola di Amici 2021. Anna Pettinelli, dopo avergli sospeso inizialmente la maglia, ha deciso di mandarlo a casa di fronte alle numerose infrazioni del regolamento della scuola. La Pettinelli aveva sospeso la maglia ad Inder di fronte ai suoi ritarsi e all’uso improprio del cellulare. Successivamente, però, ha deciso di punirlo mandandolo via dalla scuola non tollerando tale atteggiamento.

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa. Un’inutile finta, visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli ultimi sette giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile”, ha detto l’insegnante comunicando la propria decisione.

Inder lascia la scuola di Amici 2021: Anna Pettinelli spiega perchè

Anna Pettinelli non torna indietro e spiega nei dettagli i motivi che l’hanno convinta a decidere di mandare via dalla scuola Inder nel cui talento ha creduto sin dalla prima volta che l’ha ascoltato. “Questo è stato tutto il tuo impegno di una settimana. Certo, avevi da parlare al telefono, arrivare in ritardo alle lezioni, oziare pigramente sul letto. Tutte cose molto più importanti di fare musica. Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sento di rappresentarti più come prof”, ha fatto sapere in una lettera che è stata comunicata ad Inder.

“Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima. Con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità” conclude l’insegnante che augura il meglio ad Inder e alla sua musica.







