Indulgenza plenaria Pasqua 2023: cos’è/ Come ottenerla dopo benedizione Urbi et Orbi

COS’È L’INDULGENZA PLENARIA E PERCHÈ VIENE CONCESSA DOPO LA BENEDIZIONE URBI ET ORBI

Collegandosi oggi alle ore 12 con la diretta tv o streaming della Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco al termine della Santa Messa del giorno di Pasqua, sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria per sé stessi o per i fedeli defunti. Tramite l’indulgenza plenaria, strumento in atto nella Chiesa fin dalle antiche origini dell’ortodossia cristiana, vengono rimosse tutte le pene derivanti dal peccato originale, ma non la colpa originaria: per quella è necessaria infatti la confessione, raccomandata sempre dalla Chiesa di Cristo assieme all’indulgenza plenaria.

Come stabilisce la Dottrina della Chiesa Cattolica, l’indulgenza plenaria viene lucrata (ottenuta, ndr) «con animo sgombro dall’attaccamento al peccato anche veniale, confessione e comunione entro gli otto giorni prima o dopo, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice». Si tratta in sostanza della possibilità di cancellare del tutto la pena temporale dovuta ai peccati confessati e personali tramite il Sacramento della confessione.

URBI ET ORBI, COME RICEVERE L’INDULGENZA PLENARIA A PASQUA 2023

Con Papa Francesco oggi ma anche con tutti i vescovi delle singole Diocesi mondiali, l’indulgenza plenaria è possibile riceverla con le celebrazioni dell’intera giornata di Pasqua e pure domani Lunedì dell’Angelo. Come accade a Natale, anche in occasione della Santa Pasqua la benedizione Urbi et Orbi concede ai fedeli l’opportunità di richiedere l’indulgenza per i peccati commessi: sono in tutto 6 i momenti durante la Settimana Santa in cui la Chiesa concede la possibilità di richiedere e ricevere l’indulgenza plenaria. Eccole qui di seguito:

GIOVEDÌ SANTO

1- se durante la solenne esposizione del Santissimo Sacramento, successivo alla Messa in Coena Domini, si prega o canta l’inno eucaristico del “Tantum Ergo”

2- visitare almeno mezz’ora il Santissimo Sacramento esposto nell’ostensorio

VENERDÌ SANTO

3- Assistere alla Adorazione della Croce durante la cerimonia della Passione del Signore

SABATO SANTO

4- Pregare in comunità la preghiera del Santo Rosario

VEGLIA DI PASQUA

5- Assistere alla Veglia del Sabato Sera rinnovando le promesse del Santo Battesimo

DOMENICA DI PASQUA

6- Attraverso la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, anche se ascoltata in radio, tv o streaming

