Classifica Spotify inediti X Factor 2024 – Al primo posto Francamente con “Fucina”

Come ogni anno gli artisti di X Factor 2024 presentano i loro inediti. Si tratta di una delle fasi più “calde” del programma, e anche in questa edizione abbiamo visto tanto fermento. Giovedì 21 novembre i cantanti si sono sfidati nella prima manche con canzoni scritte interamente da loro, anche se alcuni come Mimì Caruso si sono lasciati “aiutare” da altri big, come ad esempio Madame. In ogni caso molti dei brani sono già un successo annunciato. Ecco la classifica Spotify inediti di X Factor 2024 per i singoli di quest’annata.

Pagelle X Factor 2024, quinto live show/ Patagarri geniali, Mimì sublime, Punkcake incompresi

Quella ad aver avuto più successo su Spotify è Francamente, la cantante di Jake La Furia che ha presentato “Fucina”, un brano che ha scritto a Berlino in un momento molto importante della sua vita. In quel momento si è accorta di quanto sia facile affezionarsi a luoghi estranei e paesaggi che non conosciamo. Francamente continua a guadagnare consensi da parte del pubblico, che la ama per la sua spontaneità e per la “queerness” che porta sul palco ogni giovedì sera.

X FACTOR 2024 LIVE SHOW, 5a PUNTATA/ Diretta ed eliminati: Les Votives fortissimi ma piccolo problema tecnico

Inediti X Factor 2024, classifica Spotify

Al secondo posto della Classifica Spotify X Factor 2024 Mimì Caruso, che ha scritto un brano con l’aiuto della cantante Madame, intitolato “Dove si va”. Un inedito il suo che racconta la voglia di libertà dopo aver affrontato un periodo di rabbia e di confusione in amore, convinta di “rifiutare” ogni persona che si avvicinasse a lei. Come sappiamo, Mimì è una cantante che insieme al suo giudice Manuel Agnelli sta facendo un percorso molto profondo, cercando di trovare la sua identità personale come artista. A X Factor 2024 non sono mancati i momenti di sconforto, superati brillantemente con l’aiuto dei colleghi.

Mimì vince X Factor 2024? Tutti in lacrime dopo "Lilac wine"/ Jake La Furia commosso: "Sei stata devastante"

Tra i brani che sono stati presentati durante l’ultima diretta di X Factor 2024 spicca anche quello dei Patagarri, “Caravan”. Al contrario di quello che pensa Jake La Furia, sembrano per ora essere tra i concorrenti più “vendibili” per il mercato discografico. Basta aprire un solo post di X Factor 2024 che li ritrae per rendersi conto che il pubblico non vede l’ora di partecipare ad un loro concerto. La loro canzone è stata particolarmente apprezzata per via del messaggio di fondo, che parla di libertà, con una critica sociale di fondo sulla difficoltà della vita di adesso.

Classifica Spotify inediti X Factor 2024: Jake La Furia si è sbagliato sui Patagarri?

Nella classifica Spotify i cantanti si sono piazzati al sesto posto sul profilo ufficiale, ma udite udite, sono nella top 200 di Spotify Italia! Jake La Furia ha sbagliato sul loro conto, e dovrà ricredersi a partire dalla prossima puntata! “Non seguo X Factor e non so chi siano questi, ma mi sono già salvata sta canzone su Spotify”, si legge su X, indicatore del fatto che i Patagarri saranno forse il gruppo vincitore morale dell’edizione, qualora non dovessero ricevere addirittura la corona.