Un’esibizione “devastante” quella di Mimì Caruso a X Factor 2024. Così l’ha definita Jake La Furia dopo averla sentita in “Lilac Wine”, una canzone di Nina Simone e successivamente reinterpretata da Jeff Buckley. Mimì si è presentata vestita di bianco per affrontare una sfida enorme, forse la più difficile fino ad ora durante tutto il suo percorso nel programma. Del resto, si tratta di un’assegnazione potenzialmente pericolosa.

Per portare in scena Lilac Wine bisogna avere un’estensione vocale pazzesca, come direbbe Manuel Agnelli. Ed è stato proprio lui, suo giudice, a volerle affidare uno dei brani più belli della storia della musica. Il tutto all’interno della serata degli inediti di X Factor 2024, dove i cantanti hanno già “sudato” abbastanza per presentare i loro personalissimi brani. Sui social ormai il pubblico è convinto di vedere Mimì in finale insieme a Francamente, le due cantanti che fino ad ora hanno dimostrato di avere le voci più interessanti di questa edizione.

Mimì a X Factor 2024 incanta tutti con una canzone di Jeff Buckley e il pubblico canta già vittoria

Lilac Wine, cantata da Mimì a X Factor 2024, è una canzone piena di dolore, che racconta della perdita di una persona amata. Il protagonista trova conforto in un albero di lillà, dall’inglese “Lilac Wine”. L’ispirazione del brano è arrivata all’autore James Sheldon dopo aver visto un film del 1925 intitolato “Sorrow in Sunlight“, dove il personaggio principale si consola dopo una delusione amorosa bevendo del vino di lillà.

La canzone, inizialmente interpretata da Nina Simone, è stata poi resa famosa da Jeff Buckley, talento assoluto della musica internazionale e scomparso prematuramente annegato nel Mississippi nel lontano 1996. Fu proprio lui, con la sua voce inconfondibile, a portare ancora più malinconia nel brano, e Mimì di X Factor 2024 ha colto pienamente il proposito della canzone, struggente e dolce allo stesso tempo. Che dire, sarà lei la vincitrice di X Factor 2024? Il pubblico dice sì.

