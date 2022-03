Infezione al cuore Red Canzian/ “Oggi sto bene ma quello che ho avuto è stato brutto”

Red Canzian, con la figlia Chiara, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi martedì 29 marzo. Per l’ex componente dei Pooh si tratta di un ritorno alla sua vita di sempre dopo la grave infezione cardiaca che gli ha fatto rischiare la setticemia. Dopo aver combattuto contro la grave infezione, Red Canzian era stato ospite di Milly Carlucci in una puntata de Il cantante mascherato 2022. Oggi, tuttavia, nel salotto di Serena Bortone, è pronto a raccontare i dettagli dell’infezione cardiaca che gli ha fatto rischiare la vita.

BEATRICE NIEDERWIESER, MOGLIE RED CANZIAN/ "Lei partecipa ai miei sogni"

A raccontare cos’è successo, mentre era ancora ricoverato presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, era stato lo stesso musicista attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui, dopo un mese di ricovero, informava i fan sulle sue condizioni. Oggi, Canzian sta bene, ma il percorso per riuscire a sconfiggere l’infezione non è stato semplice.

Red Canzian/ "Grazie a Dio sto bene, ho troppe cose da fare per essere malato"

Infezione al cuore Red Canzian: le parole dopo la grande paura

Per guarire dall’infezione cardiaca che lo aveva colpito, Red Canzian ha trascorso diverse settimane in ospedale sottoponendosi a lunghe cure come ha raccontato lui stesso. “La cura antibiotica è ancora lunga e dovrò restare qui ancora per tre o quattro settimane. Quello che ho avuto è stato molto brutto, per cui ci sentiremo solo ogni tanto. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei post sui social. Ma sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qua con le mie gambe e tornerò in camera con le mie gambe. Vi abbraccio tutti, mi mancate”, aveva raccontato su Facebook.

Delia Gualtieri, prima moglie di Red Canzian/ Lasciata per Beatrice Niederwieser

E’ stato un momento difficile per Canzian che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di aver avuto molta paura e di non aver avuto alcuna avvisaglia di quello che stava accadendo nel suo corpo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA