Influencer mangia zuppa pipistrello, video/ “Nuovi virus dopo due anni di pandemia”

Video: influencer mangia zuppa di pipistrello

In queste ore si parla molto del video di un’influencer mentre mangia un pipistrello immerso in un brodino apparentemente piccante. La clip durava appena 1 minuto e 40, ma dopo le critiche che la ragazza avrebbe attirato a sé, sarebbe anche stato rimosso da lei stessa. Lei è thailandese, il canale si chiama Phonchanok Srisunaklua, mentre lei si fa chiamare Gin Zap Bep Nua Nua che tradotto letteralmente significa “Mangio cibo piccante e delizioso”.

ONU: "Popolazione mondiale raggiungerà 10,4 mld"/ "Picco nel 2080, poi calo dal 2100"

Nel video dell’influencer che mangia il pipistrello i dettagli non vengono certo risparmiati e si vede lei, contenta, che mostra il pipistrello. Gli strappa le ali e lo addenta, sorseggiando di tanto in tanto anche la zuppa in cui il mammifero era immerso, forse addirittura cucinato. Dice che il pipistrello è delizioso e lo paragona al mangiare la carne cruda, poi mostra i denti del piccolo animale prima di addentarlo. “Le ossa sono morbide“, sostiene l’influencer mentre la si sente sgranocchiare. Ovviamente attorno alla ragazza sono volate parecchie critiche e avrebbe peraltro perso diversi follower dopo averlo pubblicato.

Anestesia sui bambini piccoli/ "Può ridurre materia grigia e modifica comportamento"

Influencer mangia pipistrello: “Rischioso, hanno molti patogeni e virus”

Insomma, ora il video dell’influencer che mangia il pipistrello non è più reperibile sul suo canale, costretta dalla grandissima quantità di critiche a rimuoverlo. Tra i detrattori, ovviamente, c’è chi sottolinea che il coronavirus è stato proprio originato da questa usanza disgustosa. Secondo altri, invece, la ragazza stava correndo il rischi di diffondere nuovi virus, magari sconosciuti e potenzialmente letali.

Tra i tanti che evidenziano quanto sia scorretto mangiare i pipistrelli, le parole più importanti sono state proferite dal veterinario Pattaraphon Manee-on, che peraltro gestisce la salute della fauna nei parchi nazionali della Thailandia. Lui, oltre ad aver sottolineato che l’influencer con il video in cui mangia il pipistrello ha apertamente e pubblicamente “violato il Preservation and Protection and Wildlife Act” del 2019 che indica “i pipistrelli come animali protetti“, si è detto scioccato dal video. “Non dovrebbe accadere né in Thailandia, né nel resto del mondo. Si tratta di un comportamento molto rischioso, soprattutto perché i pipistrelli hanno molti patogeni“. “Anche solo toccare la loro saliva, il loro sangue o la loro pelle è considerato un rischio”, sostiene il veterinario, che sottolinea anche come i pipistrelli siano portatori di oltre 10 mila virus diversi.

Golden retriever morto, famiglia lo trasforma in tappeto/ Video: "Ricordo per sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA