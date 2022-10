Infortunio Anguissa dopo Napoli-Ajax/ Forse uno stiramento: si teme un lungo stop

L’infortunio di Frank Zambo Anguissa è senza dubbio l’unica nota stonata di questa ennesima, magica notte di Champions in casa Napoli. Il club partenopeo ha battuto l’Ajax 4 a 2 allo stadio Maradona, rifilando così fra andata e ritorno ben 10 marcature ai lancieri, ma nel corso del match disputatosi ieri in Campania si è bloccato Anguissa. Nel corso del secondo tempo il nazionale camerunese ex Fulham ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco per un problema alla coscia, e secondo quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, non è da escludere che lo stesso possa aver subito uno stiramento ai flessori, o comunque un problema abbastanza serio che costringa il giocatore a rimanere lontano dal campo per diverse partite.

Delle certezze in più le avremo oggi, quando Anguissa si sottoporrà a tutti gli esami strumentali e agli accertamenti del caso, e da cui emergerà la diagnosi legata al suo infortunio. Nella serata di ieri, subito dopo la vittoria contro l’Ajaz, il tecnico Luciano Spalletti aveva parlato così dell’infortunio di Anguissa: “Da valutare bene, ha sentito tirare il muscolo: è la sintesi della Champions League, quando hai un momento in cui ti manca qualcosa poi è difficile poter sopperire. Non siamo riusciti a buttare la palla fuori due volte, con lui infortunato, e ci hanno fatto gol”.

INFORTUNIO ANGUISSA, IL CALCIATORE: “HO AVUTO UN FASTIDIO ALLA COSCIA”

In queste ore, invece, lo stesso giocatore è uscito allo scoperto su Instagram, pubblicando una storia in cui si legge: “Ho avuto un fastidio alla coscia, domani (oggi ndr) ne saprò di più e vi darò notizie. Grazie per i messaggi e Forza Napoli sempre”.

Anguissa sta vivendo senza dubbio un’ottima stagione in maglia Napoli, in linea con la stragrande maggioranza dei suoi compagni. Del resto la squadra partenopea è in vetta alla classifica della Seria A con 23 punti, a due di distanza dall’Atalanta che insegue, e nel contempo occupa il primo posto anche nel girone di Champions League, cosa tutt’altro che scontata vista la presenza nel gruppo di Liverpool, Ajax e Glasgow di Rangers.

