Infortunio Lukaku: infiammazione al ginocchio/ Attaccante salta la sfida Inter-Parma

L’attaccante dell’Inter, Romelo Lukaku, non scenderà in campo per la sfida di Coppa Italia in programma oggi, la sfida valevole per gli ottavi di finale contro il Parma, di scena alle ore 21:00. Il bomber della nazionale belga ha riportato un’infiammazione al ginocchio dopo la sfida contro il Monza, match pareggiato due a due al Brianteo sabato sera, di conseguenza è stato costretto a dare forfeit. Di preciso si parla di una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro, un infortunio lieve ma che comunque ha indotto i medici di casa Inter alla precauzione, facendo riposare lo stesso calciatore.

In questi giorni Lukaku si allenerà da solo, dopo di che se riuscirà a rientrare in gruppo prima del weekend si valuterà se impiegarlo o meno nel match in programma sabato prossimo contro il Verona, l’incontro delle ore 20:45 di scena allo stadio San Siro di Milano. Continua quindi la stagione complicata di Romelo Lukaku, che da quando è tornato allo stadio Meazza, complice una serie di acciacchi, non è più riuscito a regalare prestazioni convincenti, così come invece aveva fatto registrare durante la stagione 2020-2021, quando aveva contribuito in maniera importante a far vincere all’Inter lo scudetto.

INFORTUNIO LUKAKU, LA STAGIONE CRITICA DEL BOMBER BELGA

Basti pensare che nel corso del campionato attuale ha disputato solo 7 match fra Serie A e Champions, segnando due marcature (una per competizione), con l’aggiunta di un assist.

Per la gara contro il Parma di oggi non ci sarà nemmeno Samir Handanovic, per cui la società nerazzurra ha diramato ieri una nota ufficiale in cui si leggeva: “Samir Handanovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Infine, da segnalare che oggi Barella e Calhanoglu saranno sottoposto ad esami strumentali per valutare le loro condizioni fisiche.

