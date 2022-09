Infortunio Milenkovic, lesione adduttore/ Emergenza difesa Fiorentina: out almeno…

Dopo l’uscita anticipata dal campo contro la Juventus, arrivano gli esiti degli esami di Nikola Milenkovic. Come ha annunciato la Fiorentina, il difensore, uscito per un problema fisico contro la squadra bianconera nel match di sabato scorso al Franchi, ha riportato una lesione all’adduttore della coscia destra. Nel comunicato si legge: “Fiorentina comunica che Nikola Milenkovic si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato una lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra. Nikola ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni”.

Diretta/ Fiorentina Juventus (risultato finale 1-1) video tv: divisa la posta!

Essendo una lesione di basso grado, il difensore dovrà star fuori circa due settimane. Se tutto va come previsto, infatti, dovrebbe rientrare già verso fine mese, magari potrebbe essere in panchina per il match di campionato contro il Verona in programma per il 18 settembre. Una speranza che però è molto flebile: anche se dovesse rientrare, infatti, non sarebbe al massimo della forma. A preoccupare particolarmente il club viola è però l’assenza di Milenkovic nelle prossime sfide di Conference League. Il club gigliato sfiderà il Riga giovedì 8 settembre alle 18.45 e L’Istanbul Başakşehir il 15 settembre alle 21.

Diretta/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-0): la decide Toci

Quanto starà fuori Milenkovic

Quante sfide salterà Milenkovic, alle prese con un infortunio all’adduttore della coscia destra? Secondo il Corriere dello Sport, non ci sarà in campionato contro il Bologna e forse neppure contro il Verona. Il difensore rimarrà inoltre fuori nella sfida di dopodomani al Franchi contro il Riga, così come nella prima trasferta europea della fase a gironi di Conference League, contro l’Istanbul Başakşehir. L’obiettivo, secondo il quotidiano sportivo, sarebbe quello di riavere al massimo della forma il difensore per la sfida contro l’Atalanta, in programma il 2 ottobre a Bergamo.

Bonaventura, com'è morto papà Gianfranco/ "Lunga malattia": cordoglio Fiorentina…

Si tratterà infatti di un vero e proprio scontro diretto nella corsa ad un posto in Europa. Prima del tempo, dunque, il tecnico non riavrà a disposizione il difensore. Al posto di Milenkovic, in queste gare dovremmo vedere Martinez Quarta. Vista la squalifica di Igor, molto probabilmente al suo fianco ci sarà Luca Ranieri contro il Riga in Conference. Intanto è stato allertato anche il Primavera Dimo Krastev. “Oggi perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina. Eppure Italiano è un folle se cambia nove uomini… Ora vediamo quanto ne avrà. Meno male che non l’ho messo in campo a Udine. Ha un problema all’adduttore, se lo trascina da un bel po’…” aveva dichiarato Italiano al termine del match con la Juventus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA